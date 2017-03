RZB und TDX erstmals gemeinsam auf der Euroshop

27.03.2017

Auf dem Messestand der RZB-TDX Lighting GmbH, dem "Marktplatz der guten Geschäfte" führten Mitarbeiter des Shoplighting-Experten ein durchdachtes Marketinginstrument im Kampf gegen den Onlinehandel vor.

Die Euroshop 2017 in Düsseldorf, ist nach nach Angaben der Veranstalter mit dem besten Ergebnis in ihrer 50jährigen Geschichte zu Ende gegangen: Die 2.368 Aussteller aus 61 Nationen berichten übereinstimmend von sehr guten bis ausgezeichneten Kontakten und Geschäftsabschlüssen. Außerdem wird mit einem außerordentlich lebhaften Nachmessegeschäft gerechnet. Über 113.000 Besucher (rund 4% plus im Vergleich zur Vorveranstaltung) kamen an den Rhein, um sich über das in 18 Messehallen auf über 127.000 m² Netto-Ausstellungsfläche gezeigte Spektrum an Produkten, Trends und Konzepten für den Handel und seine Partner zu informieren.



Die RZB-Gruppe hat am 01. Januar 2016 im Rahmen eines Asset Deals den gesamten Geschäftsbetrieb der Firma TDX GmbH Technisches Licht Design mit Sitz in Suhl übernommen. Die TDX GmbH ist spezialisiert auf Lichtlösungen für den Shop- und Projekt-Bereich.

Der Geschäftsbereich wurde von der RZB-TDX Lighting GmbH übernommen, einem für diesen Zweck neu gegründeten Unternehmen, das ein 100%iges Tochterunternehmen der RZB-Gruppe ist. Ziel des neuen Unternehmens ist die Präsenz von RZB auf dem Shoplighting-Markt zu verstärken.