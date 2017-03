Erfolgreiche Euro-Shop 2017 von Bäro

23.03.2017

Wie erwartet, schlug die Euro-Shop 2017 alle Rekorde ihrer 50jährigen Geschichte: Über 113.000 Besucher bevölkerten vom 5.-9. März die 18 Hallen und die Stände von 2.368 Ausstellern auf der Düsseldorfer Messe. Die Fachmesse boomt, denn der stationäre Handel nimmt die Herausforderungen des Wettbewerbs aus dem Netz an und konzentriert sich auf seine Stärke, die sinnliche Erlebnisqualität. Bäro gab mit seinem Messeauftritt wichtige neue Licht-Impulse für den Handel.

Hoch zufrieden blickt auch J. Manuel von Möller auf die turbulenten Messetage zurück. "Die Internationalität der Euro-Shop begeistert mich immer wieder", so von Möller, der gemeinsam mit seiner Frau Dr. Sandra von Möller die Bäro Geschäftsführung bildet: "Rund zwei Drittel unserer Besucher kam aus dem Ausland."

Die europäischen Länder wie Frankreich, Italien und Großbritannien, aber auch der Nahe Osten seien dabei besonders stark vertreten gewesen. Und die Besucherfrequenz ließ zwischen spannenden Gesprächen kaum Zeit zum Atemholen.

"Das Interesse der Planer und Entscheider aus der Retailbranche an der sortiments- und produktspezifischen Beleuchtung, die Bäro in den Fokus der Präsentation stellte, war sehr groß", stellt von Möller weiter fest. Sinnlich erfahrbar wurde die Abstimmung von LED-Spektren auf die Warenfarben im "Walk of Light", wo die Standbesucher die zwölf Standard und Speziallichtfarben von Bäro im unmittelbaren Vergleich und in ihrer Anwendung betrachten konnten.

Aber auch das Produktprogramm mit aktuellen Neuheiten wie der Leuchtenserie XR fand viel Aufmerksamkeit: "Unsere konsequente Ausrichtung auf Designqualität zahlt sich aus", kommentiert Dr. Sandra von Möller, "denn der Einsatz der Leuchten sowohl als Beleuchtungswerkzeug als auch als Designelement im Raum gewinnt an Bedeutung."