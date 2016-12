Erco setzt das Mailänder Grandhotel Principe di Savoia in Szene

16.12.2016

Im traditionsreichen Mailänder Grandhotel Principe di Savoia stiegen bereits Edward VIII. und Charlie Chaplin ab. Der italienische Architekt Marco Nereo Rotelli, der international als Lichtkünstler tätig ist, lässt die neoklassizistische Hotelfassade nun mit Lichtwerkzeugen von Erco in neuem Glanz erstrahlen. Grasshopper Scheinwerfer und Focalflood Streiflichtwandfluter modellieren die zeitlose Eleganz der Architektur.

Das Hotel Principe di Savoia wurde1927 an der Piazza della Repubblica, nicht weit von Mailands berühmten Opernhaus La Scala und dem Dom eröffnet. Über die Jahrzehnte hatte es zahlreiche Größen aus Politik, Adel, Industrie und Showbiz unter seinen Gästen. So logierten unter anderem Queen Elizabeth II., Aristoteles Onassis, Henry Ford, David Rockefeller, Evita Peron und Elizabeth Taylor in dem Fünf Sterne-Haus, das seit 2003 zur Dorchester Group der Brunei Investment Agency gehört. Diese beauftragte nun den italienischen Architekten und Lichtkünstler Marco Nereo Rotelli mit einem zeitgemäßen Lichtkonzept für die neoklassizistische Fassade, die sich über zehn Stockwerke erstreckt.

Marco Nereo Rotelli kombiniert in seinem Lichtkonzept Grasshopper Scheinwerfer in Neutralweiß 4.000K mit 8W und den Lichtverteilungen narrow spot und spot mit Focalflood Streiflichtwandflutern ebenfalls in Neutralweiß 4.000K, um den zeitlos-eleganten Charakter der Fassade mit ihrer starken Betonung der Horizontalen und dem ausgewogenen, klassischen Rhythmus der Fenster optimal hervorzuheben. Die Lichtverteilung nimmt innerhalb der Fassade vom Gebäudesockel bis zur Dachuntersicht zu. Dem eher wuchtigen Gebäude nimmt der Lichtkünstler so jede Schwere – im Gegenteil: Die oberen der insgesamt zehn Geschosse des Hotels erscheinen leicht, das Dach fast zu schweben.

"Vom ersten Besichtigungstermin vor Ort an war die Marschrichtung klar", erklärt Marco Nereo Rotelli, der das Lichtkonzept gemeinsam mit den drei Architekten Margherita Zambelli, Elena Lombardi und Filippo Cavalli entwickelte. "Die neue Fassadenbeleuchtung sollte den horizontalen Charakter und den Rhythmus der Architektur einfangen, die Fensterflächen dabei aussparen, um den Sehkomfort der Gäste in den Zimmern und Suiten nicht zu beeinträchtigen."