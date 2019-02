Eoos präsentiert Zumtobels neue Supersystem Integral-Kollektion

18.02.2019

Unsichtbar, magisch, faszinierend. Wie lässt sich ein so dezentes / zurückhaltendes Lichtsystem anschaulich vermitteln? Harald Gründl, Designer von Eoos, präsentierte an zwei Abenden im Januar in Wien und Dornbirn die Vielseitigkeit und das Besondere der Kollektion mittels eigens entwickelten Wandreliefs.

00 Gastgeberin Gudrun Schach von Zumtobel Österreich führte durch den Abend mit Design-Partner Eoos im Zumtobel Group Lichtzentrum in Wien. Foto: Zumtobel / Matthias Rhomberg Harald Gründl vom Eoos nahm die Gäste auf eine Reise durch die Entstehungsgeschichte von Zumtobels neuem Highlight Supersystem Integral-Kollektion. Foto: Zumtobel / Matthias Rhomberg Anlässlich der Vorstellung der Supersystem Integral-Kollektion lud Zumtobel an einem zweiten Abend auch ins Zumtobel Lichtforum Dornbirn. Foto: Zumtobel / Matthias Rhomberg Harald Gründl von Eoos präsentierte den Gästen die Vielseitigkeit von Zumtobels neuem Lichtwerkzeug Supersystem Integral-Kollektion anhand der eigens dafür entworfenen Architektur-Fragmente. Foto: Zumtobel / Matthias Rhomberg Anlässlich der Vorstellung der Supersystem Integral-Kollektion lud Zumtobel an einem zweiten Abend auch ins Zumtobel Lichtforum Dornbirn.. Foto: Zumtobel / Matthias Rhomberg

Die Supersystem Integral-Kollektion von Zumtobel gibt Lichtplanern ein Werkzeug für exzellente Lichttechnik an die Hand, darauf ausgerichtet, die Lichtquelle nahezu unsichtbar zu machen. Das Programm wird seinem Namen in jeglicher Hinsicht gerecht. Entworfen wurde es von Eoos, die ihre Arbeitsweise selbst als "poetische Analyse" beschreiben. Gründer des Studios sind Martin Bergmann, Gernot Bohmann und Harald Gründl, die Zumtobel schon seit etlichen Jahren als Designer unterschiedlichster Lichtlösungen zur Seite stehen. An zwei Abenden tauchten die Gäste in die gemeinsame Geschichte ein, die vor rund 15 Jahren begann. Im Zuge eines innovativen Shop-Designs entstand die erste Lichtidee, der Vivo-Strahler, gefolgt von dem LED-Strahler Tempura, eines der ersten farbveränderlichen LED-Strahler, über Liviano, Discus und Notlichtsystemen, der LED-Ausführung von Vvivo, dem Strahler Factor bis hin zur diesjährigen Supersystem Integral-Kollektion. Auch die Supersystem Integral-Kollektion ist die Fortsetzung einer einmaligen Erfolgsgeschichte. Die bereits vor einigen Jahren entwickelte Pionierkollektion Supersystem und die Produktfamilie Supersystem II sind gekennzeichnet durch die Miniaturisierung der LED-Strahlerköpfe. Die logische Weiterentwicklung des Systems besteht in der Integration der Lichtköpfe in den Lichtkanal, woraus sich der Name Supersystem Integral-Kollektion ableitet. Licht kann man schwer beschreiben, Licht muss man erleben. Aus diesem Grund hat Zumtobel im Januar an zwei Terminen den Gestalter der Supersystem Integral-Kollektion, Harald Gründl, zur Vor Ort-Präsentation in die Zumtobel-Lichtforen eingeladen. Am 24. Januar wurde in Wien und am 31. Januar in Dornbirn die neue Produktfamilie mit all ihren Möglichkeiten vorgestellt.