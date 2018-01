Entwicklungstrends bei intelligenten Autoscheinwerfern

23.01.2018

In den langen und kalten Winternächten steigt die Gefahr auf Europas Straßen. Da es in der Nacht häufiger zu Verkehrsunfällen mit tödlichen Folgen kommt, sind Fortschritte in der Automobilbeleuchtung – insbesondere intelligente Scheinwerfer mit Multipixel-LED-Technologie – von entscheidender Bedeutung, um die Straßen für Fahrer und Insassen in Zukunft sicherer zu machen. Osram Opto Semiconductors fasst einige Entwicklungstrends zusammen.

00 Anwendungsbeispiel Eviyos auf Basis des µ-AFS Projekts. Matrix Headlights Headlights mit Multipixel LEDs Eviyos Multipixel LED Prototyp Applikation

Traditionelle Frontscheinwerfer stellten die Automobilindustrie schon immer vor Herausforderungen. So reduziert beispielsweise das Fahren bei Abblendlicht zwar störende Blendwirkung für andere Verkehrsteilnehmer, erhöht andererseits jedoch durch verminderte Sicht das Unbehagen und das Risiko des Fahrers in unübersichtlichen Fahrsituationen deutlich. Die heute beliebten adaptiven Fahrzeugscheinwerfersysteme verwenden häufig eine LED-Matrix basierend auf individuell gesteuerten Chips für jeden Ausleuchtungsbereich. Sie arbeiten mit voller Energieleistung und blenden mithilfe einer mechanischen Funktion einfach diejenigen LED aus, die in einer Fahrsituation nicht benötigt werden oder stören. Der Entwicklungstrend geht jedoch hin zu LED-Chips mit mikrostrukturierten Pixeln, die einzeln ein- oder abgeschaltet werden können. Damit kann sehr viel genauer gearbeitet werden. So erreicht man eine verbesserte Ausleuchtung ohne andere Verkehrsteilnehmer zu stören. Die hohe Auflösung – ein Sprung von 84 auf mehr als 1.000 Pixel – sorgt für ein sanftes, aber dynamisches Fernlicht. Die Entwicklung der Multipixel-LED-Technologie hat einen gewaltigen Schritt in der Entwicklung intelligenter Beleuchtungssysteme initiiert, die in der Automobilindustrie den größten Anwendungsspielraum bieten.