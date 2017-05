Entega beteiligt sich am LED-Spezialisten Luxstream

19.05.2017

Der Energieversorger Entega steigt in das innovative Beleuchtungsgeschäft ein und beteiligt sich mit 25,1 Prozent an dem Darmstädter Start-up-Unternehmen Luxstream, einem Spezialisten für LED-Leuchtmittel. Dies teilten beide Unternehmen am 18. April 2017 in der ETA-Fabrik auf dem Campus der TU Darmstadt mit.

00 Die vier Luxstream-Gesellschafter im Gespräch mit der Entega-Chefin: Rolf Neubauer, Dr. Marie-Luise Wolff-Hertwig, Daniel San Jocic, Daniel Hermann und Thomas Bosiacki (von links nach rechts).

"Wir erhoffen uns durch das Engagement deutliche Synergien, denn bis zum Jahr 2020 statten wir insgesamt 24.000 Straßenleuchten in der Region Darmstadt und Südhessen mit modernster LED-Technik aus. Da macht es Sinn, dass wir eigenes Know-how bündeln", sagt Dr. Marie-Luise Wolff-Hertwig, Vorsitzende des Vorstands der Entega AG. Nach Angaben des Unternehmens ist die Energiebranche aufgefordert, verstärkt alte Strukturen aufzubrechen und die eigene Innovationskraft auch durch externe Impulse hoch zu halten: "Unsere Strategie sieht vor, aussichtsreiche Start-ups für die Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells zu nutzen, in dem wir uns früh an ihnen beteiligen. Dies ist für beide Seiten nachhaltig ein Gewinn", so Wolff-Hertwig weiter.