Marcel Gramann ist neuer Leiter des Bereichs Professional bei Philips

26.05.2017

Marcel Gramann ist neuer Leiter des Bereichs 'Professional Lighting' für den Wirtschaftsraum Deutschland, Österreich und die Schweiz bei der Philips Lighting GmbH, mit Sitz in Hamburg. Er folgt Karsten Vierke, der zum 1. März dieses Jahres zum Geschäftsführer der Philips Lighting GmbH berufen wurde.

Als engagierte Führungspersönlichkeit hat Marcel Gramann mehrjährige Erfahrung im erfolgreichen Management von Vertrieb und unterschiedlichen Vertriebskanälen in einem sich schnell wandelnden Markt. Erfolgreiche Geschäftsstrategien und -pläne zu entwerfen und diese effektiv umzusetzen gehört ebenso zu seinen Ansprüchen in der neuen Position wie die Entwicklung bereichsübergreifender System- und Servicelösungen, die gleichzeitig Wachstumstreiber für das Produktgeschäft sind.

Gramann war zuletzt im Unternehmen als Vertriebsleiter für die Bereiche Büro, Industrie & Handel sowie Einzelhandel, Gesundheitswesen & Bewirtung verantwortlich und hatte während der vergangenen drei Jahre insbesondere die Ausrichtung seines Bereichs 'Professional Lighting' auf Systeme & Dienstleistungen erfolgreich vorangetrieben. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an den Geschäftsführer.

"Wir sind weltweit das einzige Unternehmen", so Marcel Gramann, "das mit Lampen, Leuchten, digitalen Steuerungen, Beleuchtungssystemen und Services alle Vertriebskanäle abdecken kann. Wir kombinieren unsere Erkenntnisse um die positive Wirkung des Lichts auf Menschen mit einer umfassenden Technologiekompetenz und gießen sie in innovative, vernetzte, digitale Beleuchtungssysteme, um sie mit dem Internet of Things zu vernetzen. Mit diesem Schritt wollen wir unsere Führungsposition ausbauen und unseren Kunden einen einzigartigen Mehrwert bieten."