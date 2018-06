Englischer Rasen über Nacht

27.06.2018

Der FC Schalke 04 und der 1. FC Köln greif en zur Unterstützung des Wachstums und der Pflege des Rasens auf LED-Technik von Osram zurück. Die Rhenac GreenTec AG und die Technische Universität München haben zusammen ein innovatives Rasenbeleuchtungssystem entwickelt – und bauten dabei auf die Expertise von Osram Opto Semiconductors.

Der Regensburger Halbleiterspezialist stellt die passenden LED für das Beleuchtungssystem zur Verfügung , die nachts und in den dunklen Wintermonaten fehlendes Licht für das Wachstum des Rasens liefern. Die Fußballplätze von Profivereinen werden täglich genutzt und dementsprechend hart beansprucht. Damit die Spieler optimale Trainingsbedingungen vorfinden, sollten die Plätze in geeignetem Zustand sein, um präzise Pässe zu ermöglichen und natürlich auch die Verletzungsgefahr zu reduzieren.

Die mobilen Beleuchtungssysteme der Rhenac GreenTec AG helfen durch die gezielte Beleuchtung des Fußballrasens dabei, das Gras gerade an den beanspruchten Stellen wieder wachsen zu lassen und jegliche Lücken in der Rasendecke zu schließen. Für die Beleuchtung des Rasens kommen die besonders energieeffizienten Oslon SSL von Osram Opto Semiconductors in verschiedenen Farbvarianten zum Einsatz.