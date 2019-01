Enet-Plattform mit starken Partnern für das Smart-Home

16.01.2019

Das funkbasierte Smart-Home-System Enet ist nicht nur für Anwender leicht und komfortabel zu bedienen. Mit seiner einfachen und schnellen Montage und Inbetriebnahme erleichtert es auch dem Fachhandwerk die Arbeit. Das bidirektionale Funksystem ermöglicht die smarte Vernetzung und Steuerung der Haustechnik über eine einzige Plattform mit starken Partnern.

Die Montage geht leicht von der Hand und erfordert nur wenig Arbeitszeit. So müssen für das funkbasierte System weder neue Leitungen verlegt noch die bestehende Verkabelung verändert werden. Auch die Integration eines Enet-Servers ist per PC und mithilfe der browserbasierten Software-Anwendung Enet connect schnell erledigt. Man hat ohne aufwändige Programmierung sofort eine optimale Visualisierung und kann direkt starten.

Licht, Heizung, Jalousien, Bewegungsmelder und zahlreiche weitere Funktionen: Die Markenlösungen der Allianz-Partner lassen sich herstellerübergreifend einbinden. Aus der garantierten Kompatibilität der Systemkomponenten resultieren nicht nur eine große Produkt- und Designvielfalt, hohe Flexibilität und ein weites Anwendungsspektrum. Enet Smart Home wurde auch bewusst einfach konzipiert – für Installateure und Anwender. Minimaler Handwerksaufwand Installation, Inbetriebnahme und Programmierung, bei Enet Smart Home wurde alles so einbaufreundlich wie möglich gestaltet.

Es gibt von Gira und Jung bereits Millionen von installierten Unterputzeinsätzen und Bedienaufsätzen fürs Dimmen und zur Jalousiesteuerung, die mit wenigen Handgriffen smart gemacht werden können. Dazu werden einfach die vorhandenen Produkte gegen Enet-Ein- bzw. Aufsätze ausgetauscht oder beim Neubau schon direkt mit eingeplant. Geeignet sind das Gira System 2000, Gira System Jalousie, Jung Licht-Management, Jung Jalousie-Management sowie noch einige weitere Ein- und Aufsätze.

Die Ansteuerung der bestehenden Geräte kann wahlweise manuell per Schalter oder mobil über die Enet-App per Handy erfolgen – von zuhause und unterwegs. Das System zeichnet sich durch leichte, komfortable und intuitive Bedienung aus und ist auch für die Nutzer problemlos konfigurierbar. Szenen, Zeitpläne, Wenn-Dann-Regeln, Verwaltung und Zugriffsrechte lassen sich in der App individuell festlegen. Das System ist zudem zukunfts- und datensicher und jederzeit erweiterbar. Im Falle eines Auszugs kann es einfach mitgenommen werden.

Hinter Enet Smart Home stehen u. a. die Hersteller

sowie ein dichtes Netzwerk speziell geschulter Service-Partner. Durch verschiedene Leistungen von der kostenlosen Partner-Qualifizierung bis hin zur Marketing-Unterstützung wird Fachhandwerkern aktiv dabei geholfen, das enorme Auftragspotenzial im Smart-Home-Wachstumsmarkt auszuschöpfen. Ihre Zahl wächst kontinuierlich. Aktuell engagieren sich rund 3.100 Fachhandwerker unter dem Dach der Enet-Allianz. Davon haben über 2.250 Betriebe bereits eine entsprechende Qualifizierung durchlaufen.