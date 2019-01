Elektrotechnik 2019 mit runderneuertem Rahmenprogramm

9.01.2019

Die Messe Dortmund hat das Rahmenprogramm der Fachmesse Elektrotechnik 2019 entsprechend dem geschärften Messeprofil überarbeitet. So finden sich die vier Messeschwerpunkte Gebäude-, Industrie-, Energie- und Lichttechnik in thematisch zugeordneten Fachforen wieder.

Die Fachforen decken die zentralen Trendthemen der Branche ab. Egal ob Handwerker, Industrieexperten, Netzbetreiber, Architekten, Planer oder Sachverständige aus den Kommunen – durch die klare Forenstruktur wissen die Fachbesucher sofort die Themen zu finden, die sie am meisten interessieren. Darüber hinaus wird das Rahmenprogramm durch neue Formate wie den "Digitale Werkbank" oder den "Business Talk" weiter aufgewertet, die beide die Bedeutung der Digitalisierung für Industrie und Handwerk beleuchten. Das Rahmenprogramm in Halle 7 widmet sich mit "Werk-Stadt" und "Karrierecamp" wie gewohnt dem Nachwuchs in der Elektrotechnik.

Das Rahmenprogramm der Elektrotechnik 2019 hat Lichtexperten wieder einiges zu bieten. An erster Stelle ist hier der 9. Dortmunder Lichttag zu nennen, der unter dem Motto "LICHT 4.0" am 14. Februar in Halle 6 stattfindet. Die Veranstaltung, die sich an Planer, Bauherren und Betreiber von Licht- und Beleuchtungstechnik richtet, wird von der Lichttechnischen Gesellschaft des Ruhrgebiets in Kooperation mit dem Fachverband Elektro- und Informationstechnische Handwerke NRW organisiert. Ein zentrales Thema der Veranstaltung wird Human-Centric-Lighting (HCL) bzw. die smarte Vernetzung von Mensch, Licht und Technologie sein. Darüber hinaus werden Vorträge zur Haftung beim Einbau von Retrofitlösungen, Netzrückwirkungen, LED-Flicker und Single Light Regulation gehalten. Informationen zu Designprozessen von Lichtsystemen und BIM (Building Information Modeling) runden diesen Tag ab.

Neben dem Besuch des 9. Dortmunder Lichttags können sich Lichtexperten in Halle 6 im Forum "Smartes Leben / smarte Gebäude" über Beleuchtungstrends informieren. Die Vorträge in diesem Forum drehen sich um die neuesten Entwicklungen in vernetzten Gebäuden sowie um intelligentes Licht-Management. Referenten von Wago Kontakttechnik, Jung, Gira Giersiepen, Mennekes, Hager, Stiebel Eltron, Esylux und Meta Handelsgesellschaft informieren beispielsweise über Sanierungslösungen, Zutrittskontrollen und Fernüberwachung, Licht- und Energiemanagement und stellen sich der aktuellen Thematik der Datensicherheit im Smart Home. Ebenfalls in Halle 6 zeigt das E-Haus des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) thematisch passend, was in der modernen Gebäudetechnik möglich ist: Von Sprachsteuerung über technischen Wohnkomfort bis hin zu innovativer Lichttechnik und altersgerechten Assistenzsystemen.

Auch spannend für Lichttechnik-Interessierte: Der neue Smart-City-Bereich in Halle 7, den die "Allianz Smart City Dortmund" als Initiative der Stadt Dortmund, der Dortmunder IHK, dem Projekt "Nordwärts" und der Leitstelle Energiewende Dortmund (L.E.D.) initiiert hat. Konzentriert auf einen Gemeinschaftsstand präsentieren die Smart City Allianz und ihre Partnerprojekte und -produkte für intelligente Städte, wie zum Beispiel intelligente Straßenbeleuchtung. Zusätzlich wird die dritte Allianztagung als Forum direkt auf der Ausstellungsfläche stattfinden, an der die Besucher kostenfrei teilnehmen können.