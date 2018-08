Elektrotechnik 2019 in Dortmund

13.08.2018

Die Trends der vernetzten Gebäudetechnik und der intelligenten Beleuchtungssteuerung sind zentrale Themen auf der Fachmesse Elektrotechnik 2019 (13. bis 15. Februar) in Dortmund. Mit dem Fachforum "smart.living.building" in Halle 6 widmet die Messe den aktuellen Trends der Gebäudeautomatisierung inklusive der Beleuchtungstechnik ein dezidiertes Rahmenprogramm.

Haus" wird auf der Elektrotechnik 2019 die Besucher in Halle 6 anziehen. Quelle: ZVEH

Darüber hinaus veranschaulicht das Leuchtturmprojekt "Smart Living im E|Haus" des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) in derselben Halle, was heute mit vernetzen Gebäudetechnologien in der Praxis alles schon möglich ist.

Laut der ZVEI-Umfrage nutzt bereits jeder fünfte Deutsche zuhause vernetzte Funktionen (siehe Abbildung 1). Gut 40 Prozent davon steuern demnach Außen- und Innenbeleuchtung mittels Gebäudeautomatisierung. Nach diesen Ergebnissen ist Licht Spitzenreiter der Smart-Home-Anwendungen, gefolgt von Heizungssteuerung. Im Vergleich zum Vorjahr stieg in der Umfrage 2017 die Zahl der Nutzer intelligenter Gebäudetechnik durchschnittlich um fünf Prozentpunkte, bei der Zielgruppe der 14- bis 35jährigen ("Millennials") sogar um neun Prozentpunkte.

"Der Smart-Home-Markt entwickelt sich dynamisch. Immer mehr Menschen zeigen sich offen für die neuen technologischen Möglichkeiten im Bereich Smart Living", erklärt Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Dortmund GmbH. "Gerade durch die Vernetzung der einzelnen Komponenten entsteht ein Mehrwert für den Anwender. Die intelligente Gebäudetechnik ist ein Wachstumsmarkt, dem wir auf der Elektrotechnik 2019 eine prominente Bühne geben".

Positive Impulse sind im Bereich "Smart Living" laut der ZVEI-Umfrage auch durch Sprachsteuerung zu erwarten. Demnach nutze bereits rund jeder fünfte diese Technologie, um seine Smart-Home-Anwendungen zu steuern. Spitzenreiter beim Einsatz von Sprachsteuerung sind demnach mobile Endgeräte wie Smartphones sowie Fernseher.

Live erleben lassen sich die modernsten Gebäudetechnologien im Rahmen der Sonderschau "Smart Living im E|Haus²". Zur Elektrotechnik 2019 präsentiert sich das E|Haus in Halle 6 in neuester Version. Besonders im Blickpunkt stehen die Themen Gebäudevernetzung, Systemintegration und Energieeffizienz. Aber auch Sicherheit und Komfort sind, insbesondere mit Blick auf ein langes altersgerechtes Wohnen in den eigenen vier Wänden, wesentliche Aspekte der Sonderschau.