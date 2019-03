Elektrotechnik 2019: Fachmesse mit rund 21.000 Besuchern

9.03.2019

"Die Elektrotechnik in der Messe Dortmund erwies sich auch 2019 als erfolgreicher Treffpunkt der Branche, als Innovationsmotor und wertvolle Kontaktbörse", bilanziert Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Dortmund GmbH. Erneut kamen rund 21.000 Fachleute aus Handwerk und Industrie vom 13. bis 15. Februar zu der Fachmesse rund um Gebäude-, Industrie-, Energie- und Lichttechnik.

Neue Programmpunkte wie der Touchpoint Digitale Werkbank und der gut besuchte Businesstalk am Donnerstag warfen einen Blick in die digitale Zukunft. Roman A. Retzbach, Zukunftsexperte und Geschäftsführer von future.intelligences, moderierte den Talk. Er sagt: "Der Businesstalk hat mit seinen spannenden Diskussionen zur Digitalisierung gezeigt: Als deutsches Unternehmen muss man nicht nach Shanghai oder ins Silicon Valley schauen – alles was man braucht findet sich auch hier in Dortmund."

Bei den Aufgabenbereichen der Fachbesucher kam Wartung und Instandhaltung gleich an zweiter Stelle, nach der Installation. Aus Sicht der Aussteller bietet die Elektrotechnik spannende Kontakte, und viele davon gibt es nur in Dortmund. Denn etwa jeder dritte Fachbesucher besucht neben der Elektrotechnik keine andere Fachmesse vergleichbarer Thematik. Die gut gefüllten Hallen sorgten für Zufriedenheit bei den Ausstellern. Für 84 Prozent von ihnen sind die Erwartungen, mit denen sie an der Elektrotechnik teilgenommen hatten, erfüllt worden. Für weitere 7 Prozent sind sie sogar übertroffen worden.

Die nächste Fachmesse Elektrotechnik findet vom 17. bis 19. Februar 2021 statt. Für einen erneuten Besuch sprechen sich bereits jetzt 84,2 Prozent der Fachbesucher aus. Bei den Ausstellern sind es 85,4 Prozent, die bereits jetzt sagen, sie werden 2021 wieder dabei sein.