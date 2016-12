Electroplus – jetzt auch in Stuttgart

15.12.2016

Die Bielefelder Verbundgruppe EK-Servicegroup, ein europaweit tätiger Mehrbranchenverbund mit über 4.000 Mitgliedern, hat im November in Stuttart ihren vierzigsten Electroplus-Partner gewonnen.

"Wir machen das Leben leichter!" ist die klare Ansage der EK-Servicegroup. Davon können sich die Stuttgarter seit dem 30. November bei Electroplus Möck einen Eindruck verschaffen. Als einziges Electroplus Fachgeschäft in Stuttgart freuen sich Inhaber Harald Möck und sein Team den Kunden in Zukunft noch ein Plus mehr an Service, Beratung und Angeboten bieten zu können.