Stehleuchte Lightpad von Regent: Denken in Tischen

7.02.2017

Dass die Stehleuchte Lightpad mit ihrem nur 19 Millimeter schlanken Leuchtenkopf den renommierten German Design Award gewinnt, ist kaum erstaunlich. Denn dahinter steht weit mehr als nur ein zukunftsgerichtetes Design. Dahinter steht ein völlig neues Denken. Ein Denken in Tischen.

So ist die Stehleuchte Lightpad derlei konzipiert, dass sie sich optimal an die individuellen Rahmenbedingungen anpasst, also auf die individuelle Tischkonstellation. Ob Einer-, Zweier-, Dreier oder Viererarbeitsplatz - Sie garantiert gleichmäßige Beleuchtung für unterschiedliche Tischkonfigurationen dank einer Auswahl an Leuchtenköpfen mit unterschiedlichen Abstrahlcharakteristiken und doppelt asymmetrischer Lichtverteilung.

Die Elektronik ist unsichtbar im Standrohr untergebracht und wird mittels intuitiv nutzbarer Bedienelemente gesteuert. Nichts ist zu viel an der Lightpad. Jedes Designelement hat eine klare Funktion. Die gut sichtbaren Lamellen unterstreichen die Leichtigkeit, prägen das Erscheinungsbild und garantieren ein zuverlässiges Thermomanagement für eine höhere Lebensdauer der LED. Die Lightpad ist in den Farben Schwarz, Weiss und Silber erhältlich.