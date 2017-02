Einbaustrahler mit kardanischer Aufhängung von Erco

10.02.2017

Ein faszinierendes technisches Prinzip, mit digitaler Erco Lichttechnik aktuell interpretiert: Das sind die neuen Gimbal-Einbaustrahler mit kardanischer Aufhängung. Sie bilden eine umfassende Produktfamilie mit verschiedenen Baugrößen, Leistungsstufen und Lichtverteilungen.

Gimbal-Leuchten lassen sich besonders leicht und präzise ausrichten und sparen Platz. Damit sind sie besonders für die Beleuchtung im Einzelhandel qualifiziert. Ihre Ästhetik harmoniert mit technikaffinen Interieurs und Markenarchitekturen.

Inszenierende Beleuchtung steht bei Einzelhandels-Projekten ebenso im Vordergrund wie in Ausstellungen. Dazu benötigen Planer einen flexiblen Baukasten mit Lichtwerkzeugen, die sowohl angemessene Lichtqualität und Wirtschaftlichkeit bieten als auch ein Design, das im architektonischen Kontext den richtigen Akzent setzt. Bei Gimbal ist die elegante, technoide Anmutung mehr als ein modischer Look: Sie leitet sich direkt aus den besonderen mechanischen und lichttechnischen Lösungen ab, die in der neuen Produktfamilie angewendet werden.

So fügen sich Gimbal-Leuchten einerseits als authentische Details in technisch geprägte Umgebungen wie zum Beispiel Auto-Ausstellungsräumen oder Wissenschaftsmuseen ein – und bilden andererseits einen reizvollen Kontrast zu minimalistischer oder historischer Architektur.