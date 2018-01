Einbauleuchte "Teno" von Regiolux für weiches Licht

31.01.2018

Regiolux stellt auf der Light + Building 2018 die neue leistungsstarke LED-Einbauleuchte "Teno" mit weichem Licht vor: ein Rundumpaket zur Realisierung von gleichmäßigem Licht mit hohem Sehkomfort.

Die Universal-Einbauleuchte kann in ausgeschnittene Decken, Systemdecken mit sichtbaren T-Schienen sowie verdeckt symmetrische Deckenkonstruktionen als quadratische und längliche Leuchte integriert werden.

Die Leuchte ist für Bildschirmarbeitsplätze entblendet und daher für Büro- und Empfangsbereiche bestens geeignet. Da sie Schattenbildung verhindert, gewährleistet sie auch in Arztpraxen und Wartebereichen eine hervorragende Lichtqualität.

Die Einbauleuchte bietet ein großes Spektrum an Lichtleistungen und erfüllt mit Optionen für Sensorik und Notlicht unterschiedlichste Anforderungen. Lumenpakete bis zu 7.300lm sind möglich, so dass weniger Leuchten im Raum erforderlich sind, auch wenn hohe Beleuchtungsstärken gefragt sind. Mit einer großen Vielfalt an Abmessungen ist die Leuchte flexibel einsetzbar.