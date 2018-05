Ein Treiber für Leuchten mit direktem und indirektem Lichtanteil

14.05.2018

Tridonic hat seine Premium-Selv-Baureihe um einen Konstantstrom-LED-Treiber erweitert, der mit zwei dimmbaren Kanälen und Dali-Steuerung ausgestattet ist. Er is außerdem bereits Dali-2-Kriterien zertifiziert. Eingesetzt wird das in einem Gehäuse verbaute Treiber-Doppelpack typischerweise in Linear- und Flächenleuchten in Büros und Gesundheitseinrichtungen sowie für direkte und indirekte Beleuchtungsanwendungen.

Darüberhinaus sind einfache Tunable-White-Lösungen möglich. Der LED-Treiber mit der Spezifikation 'LCA 50W 350–1050mA 2xCH lp pre' hat eine Ausgangsleistung von 50 W und beherbergt in seinem Gehäuse zwei Kanäle. Für jeden Kanal lassen sich die Ausgangsströme zwischen 350 und 1.050 mA separat und variabel einstellen, wahlweise über I-select 2 Plugs oder Dali. Die integrierte Schnittstelle unterstützt Dali DT6, DSI, Switchdim und Corridorfunction v2. Zusätzlich ist der Treiber mit einer Proportionswitch-Schnittstelle ausgestattet. Während über Switchdim voreingestellte Dimmniveaus für angeschlossene Leuchten einfach per Taster abgerufen werden können, stehen über Proportionswitch für jeden Kanal verschiedene vordefinierte Dimmniveaus bereit.