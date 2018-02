Effiziente LED-Umrüstung mit Ledaxo-Hochleistungsstrahlern

Es gibt kaum Neubauten oder neu entwickelte Außenbereiche, die heute nicht mit LED-Beleuchtungstechnik ausgestattet werden. Bei der Beleuchtungsumrüstung dagegen hinken viele Unternehmen noch hinterher. Oft hört man, "Die Beleuchtung funktioniert ja noch". Die Höhe der möglichen Energiekosteneinsparung wird dabei noch immer unterschätzt. Der LED-Spezialist Ledaxo gibt einen Überblick zu den Überlegungen die anzustellen sind, damit sowohl Kosteneinsparungseffekte, Arbeitsplatzanforderungen wie auch sicherheitsrelevante Aspekte Berücksichtigung finden.

LED-Beleuchtung bietet jede Menge Vorteile und Energieeinsparungspotentiale zwischen 50 bis 80%. Nicht zu vergessen dabei die Möglichkeit zur Senkung von Lastspitzen, die bei der Energiekostenberechnung für die Unternehmen oft erhebliche Auswirkung haben. Die bestmögliche Umsetzung der Einsparungspotenziale gelingt aber nur dann, wenn bei der Planung und der Leuchten-Auswahl eine Reihe von Aspekten berücksichtigt werden, damit für das jeweilige Objekt tatsächlich die am besten geeignete Lösung gefunden wird.

Entscheidend für die viel gepriesene Langlebigkeit angebotener LED-Leuchten sind die Qualität und Beschaffenheit der eingebauten LED-Chips und Netzteile sowie eine wirkungsvolle Wärmeableitung. Da im Gegensatz zu herkömmlicher Beleuchtung die Wärmeableitung bei LED nicht durch die Lichtabstrahlung erfolgt, hat die wirkungsvolle Auslegung des bei leistungsstarken LED Leuchten unerlässlichen Alu-Kühlkörpers, entscheidenden Einfluss auf die zu erwartende Lebensdauer.

Als Faustregel kann man sagen, je größer die Oberfläche des Aluminium-Kühlkörpers, desto besser sind die Voraussetzungen für eine gute Wärmeableitung. Bei LED-Chips gibt es von jedem Hersteller Chips von höchst unterschiedlicher Beschaffenheit mit Einfluss auf Lebensdauer und Leistungsstärke. Ein bestimmter Markenname alleine gibt somit noch keine Auskunft über die Qualität eines Produktes. So ist die Angabe des Lichtstromerhalts (L70-L95) ein aussagefähiges Unterscheidungsmerkmal. So steht ein Wert von L95 für einen Lichtstromrückgang von nur 5% im Verlauf der Lebensdauer. Es empfiehlt sich also stets auch die über Watt und Lumen-Angaben hinausgehenden technischen Daten unterschiedlicher Leuchten miteinander zu vergleichen.