Effiziente LED-Sensorstrahler mit separatem Grundlicht von Steinel

23.02.2017

Maximale Lichteffizienz, volle Flexibilität und separates Grundlicht: Die neuen LED-Sensor-Strahler Xled Pro Wide und Xled Pro Square von Steinel Professional sorgen mit einer innovativen Linsen-Matrix für die homogene Ausleuchtung quadratischer und rechteckiger Flächen.

Für die intelligente Lichtsteuerung sorgt ein besonders präziser Passiv-Infrarot-(PIR)- Bewegungsmelder. Mit einem 240-Grad-Erfassungwinkel und einer maximalen Reichweite von 12 Metern erfasst der Sensor jede Bewegung auf einer Fläche von 300 qm bei einer Montagehöhe von bis zu 6 Metern. Das Licht schaltet sich damit immer genau dann ganz automatisch ein, wenn es benötigt wird. So sorgen die Xled Pro-Strahler für mehr Sicherheit im gesamten Gebäudeaußenbereich.

Sowohl der quadratische Xled Pro Square als auch der rechteckige Xled Pro Wide besitzen ein LED-Lichtsystem mit lichtstarken High-End-LEDs. In der Grundversion sind beide Strahler mit einem 24,8 Watt LED-Lichtsystem mit 2.400 Lumen bei 97 lm/W Lichtleistung ausgestattet. In der lichtstärkeren XL-Version bieten beide Strahler jeweils 48 Watt und kraftvolle 4.400 Lumen bei 92 lm/W .

Die LED-Linsen-Matrix verfügt über eine zusätzliche Grundhelligkeit in einem linearen Lichtbild. Der Flat-Design-Lichtkopf ist um 360 Grad horizontal und um 90 Grad vertikal flexibel dreh- und schwenkbar. Der Beleuchtungsbereich kann damit genau eingestellt werden. Besonders quadratische Flächen von maximal 10 x 10 Metern sowie breite Flächen von maximal 6 x 16 Metern lassen sich so präzise und homogen ausleuchten. Auch senkrechtes Licht nach oben oder unten ist möglich. Dank der stabilen Arretierung bleibt das LED-Panel jederzeit fest in der gewünschten Position.

Eine spezielle, aufwendig berechnete Linsenoptik macht eine flächige Ausleuchtung mit den Xled Pro-Strahlern möglich. Im Vergleich zu herkömmlichen Strahlern hat dies den Vorteil, dass jeder Bereich der auszuleuchtenden Fläche optimales Licht mit maximaler Lichtleistung und gleichmäßiger Helligkeit erhält. Eine punktuelle Helligkeit mit einem zum Rand des Lichtkegels schwächer werdenden Lichtlevel ist ausgeschlossen. Durch Vermeidung ungleich ausgeleuchteter Bereiche kann die Sicherheit am Gebäude und auf Betriebsflächen deutlich erhöht werden.

Praktisch ist auch die zusätzliche Grundlichtfunktion in der LED-Linsen-Matrix. Zwei separate LED-Streifen im Lichtpanel sorgen für eine gedimmte Dauerbeleuchtung, die bei Bedarf für die ganze Nacht sowie für 10 oder 30 Minuten nach Ablauf der Nachlaufzeit einstellbar ist. Bei Registrierung einer Bewegung fährt der Strahler die Lichtleistung auf das Maximum hoch. Die Grundlichtfunktion schafft zusätzliche Sicherheit, wenn Bereiche in ungenutztem Zustand nicht vollständig dunkel sein sollen.

Durch verschiedene Komfortfunktionen können die Strahler an die individuellen Gegebenheiten am Einsatzort angepasst werden. Die Ansprechhelligkeit kann stufenlos von 2 Lux auf bis zu 1.000 Lux eingestellt werden. Für die Nachlaufzeit ist eine Zeitspanne zwischen 5 Sekunden bis 15 Minuten wählbar. Vorteilhaft für den Profi-Anwender ist die schnelle und unkomplizierte Montage sowie die Konfiguration per Fernbedienung oder Smart Remote vom Boden aus.

Für geringe Investitionskosten und ein Maximum an Wirtschaftlichkeit sind beide Strahler in beiden Lichtstärken auch in einer Slave-Version ohne Sensor verfügbar. Für die Ausleuchtung besonders großflächiger Bereiche können mehrere Strahler miteinander vernetzt werden.

Durch die spezielle Konstruktion der Strahler wird das LED-Lichtsystem vor Überhitzung geschützt. Ein hochwertiger Aluminium-Kühlkörper sorgt für eine zuverlässige Ableitung der entstehenden Wärme (Passive-Thermo-Control). Damit wird nach Angaben des Herstellers eine Lebensdauer von 50.000 Stunden sichergestellt. Investitions- und Wartungskosten werden hierdurch reduziert.

Steinel Professional gewährt für alle Xled Pro Strahler-Versionen eine Funktionsgarantie von 5 Jahren. Die neuen XLED-Hochleistungsstrahler von Steinel Professional sind in den Ausführungen schwarz und weiß ab Frühjahr 2017 im Fachhandel erhältlich.