Edelstahl-Trinkflasche von Little Sun und Klean Kanteen

4.12.2018

Die Berliner Unternehmen Little Sun und Klean Kanteen haben eine limitierte Edelstahl-Trinkflasche auf den Markt gebracht, deren Verkaufserlöse dazu verwendet wird, bezahlbare Solarenergie in Regionen ohne dauerhafte Stromversorgung zu bringen.

"In Klean Kanteen haben wir einen Kooperationspartner auf Augenhöhe gefunden, mit dem wir nicht nur die Liebe zu designorientierten Produkten, sondern allen voran das Ziel nach einem nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen unserer Erde teilen", freut sich Christian van Wickeren von Little Sun.

"Gemeinsam möchten wir ein Produktpaket anbieten, das gleichermaßen praktisch für den Alltag ist und vor allem für Nachhaltigkeit steht."

Die Kosten sind so kalkuliert, dass jede zweite verkaufte Flasche es ermöglicht, eine Little Sun Lampe in der Projektregion ohne Stromversorgung zu lokal erschwinglichen Preisen zu verkaufen. So erwirtschaften lokale Kleinunternehmen weitere Gewinne.