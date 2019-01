Edeka-Markthalle Habig: Lichtstarke Bühne von Oktalite

4.01.2019

Das Familienunternehmen Habig präsentiert sich mit dem zweiten Markt in Bad Soden-Salmünster nicht nur als regionaler Top-Anbieter, sondern als Profi-Stratege der visuellen Absatzförderung durch gezielten Einsatz komplexer Lichtsysteme aus einer Hand. Partner bei Planung und Ausführung des Lichtkonzeptes war Oktalite.

In der Rekordzeit von nur fünf Monaten baute die Unternehmerfamilie Habig den Standort Am Palmusacker 9 zu einem der modernsten Lebensmittelmärkte um, den die Region Main-Kinzig derzeit zu bieten hat. Schon daran lässt sich die Planungsstärke der Edeka Kaufleute ablesen, die bereits erfolgreich drei weitere Edeka-Märkte in der Umgebung führen.

Die jüngste Filiale setzt nach dem Motto "Regional ist optimal" ganz auf Markthallenambiente auf 1.600 m². Bereits von weitem setzt die kraftvolle Ausleuchtung der Front mit Fernwirkung ein Ausrufezeichen. Die Pendelleuchte Mirona macht den Eingang mit 10.500 Lumen und 3.000 Kelvin zur starken Markenbühne. Das "Willkommen" setzt Grafikstrahler Grado pointiert in Szene. Innen beeindruckt die über acht Meter hohe Decke, unter der sich die frische Warenvielfalt mit zahlreichen lokalen und regionalen Produkten präsentiert.

Das Tonnengewölbe über der Gebäudediagonale wird mit einer separaten Lichtebene und schwarzen, stromschienen-gebundenen Leuchten betont. Auch in weiß erweisen sie sich für die Bereiche mit abgehängter, weißer Decke als ideale Partner im Lichtkonzept von Oktalite.

Orientierung im Supermarkt bringt unter anderem Einbaustrahler Quira mit seiner klaren Ausleuchtung von Displays und Begriffen der Warentypen.

"Dieses Projekt setzt auch für uns Maßstäbe", sagt Kundenbetreuer Robert Erhard- Meyer von Oktalite. "Selten hatten wir für jeden Bereich und Winkel eines Supermarktes so durchdachte Vorgaben und Wünsche zum Licht. So konnten wir die Lichtsteuerung durch diese besonders sorgfältige Planung des Kunden zu 100 Prozent bedarfsgerecht programmieren."

Die mittige Lichtleiste in der hohen Decke eröffnete die Möglichkeit der tageszeitabhängigen, dynamischen Lichtsteuerung und unterstreicht den offenen Markthallencharakter. Das Grundlicht und bestimmte Akzentbeleuchtung kann mittags entsprechend dem Tageslichteinfall reduziert werden - kostensparend und angenehm natürlich für das Einkaufserlebnis der Kunden und die Genussmomente an einem der 20 Sitzplätze.