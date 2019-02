Edeka in Dorsten-Hervest neuer Lichttechnik von Bäro

Ein Ausrufezeichen in Sachen moderner Einzelhandels-Architektur: Mit 2.300 m² ist der neueste Edeka Markt der Betreiberfamilie Honsel mit Abstand der größte seiner Art rund um Dorsten am Nordrand des Ruhrgebiets. Das Design des Frischemarkts knüpft mit industriellen Elementen an die Historie des Standorts an - in Szene gesetzt durch ein differenziertes Lichtkonzept, das die breite Auswahl an Leuchtentypen, Lichtverteilungen und Speziallichtfarben von Bäro souverän ausnutzt.

Ganz unmittelbar beeindruckt der Edeka Markt durch seine Dimensionen. Die Halle ist 80 Meter lang, 38 Meter breit und fast 8 Meter hoch, mit 2.300 m² Verkaufsfläche – ohne zusätzliche Stützen frei gespannt. Das bedeutet: Viel Gestaltungsfreiheit beim Layout und Design des Marktes, aber auch eine besondere Herausforderung für die Lichtplanung. Gemeinsam mit den Spezialisten für den Lebensmittelhandel von Shop Zwo aus Düsseldorf und Ladenbau Upel entwickelten die Bauherren ein innovatives, zukunftsorientiertes Marktkonzept unter dem Leitbild "Klar – mit Herz", als Lichtpartner war Bäro von Anfang an mit an Bord. Industrielle Designelemente außen und innen knüpfen an die Tradition des Standorts, der ehemaligen Schachtanlage Fürst Leopold, an. Materialien und Oberflächen erinnern an Kohle und Stahl und prägen den Charakter des Designkonzepts. Doch wer nun eine eher von Rauheit geprägte Atmosphäre erwartet, der irrt: Gleich als Entree werden die Kunden von einer Obst- und Gemüseabteilung in Gestalt eines behaglich anmutenden Marktplatzes empfangen. Er gibt Kunden Gelegenheit, zu entschleunigen und lädt zum Verweilen ein. Für die Beleuchtung dieser knapp 220 m² großen Fläche verwendeten die Planer insgesamt 63 Bäro-Richtstrahler der Typen Ontero EC und Ontero RA mit Flutcharakteristik in den Standardlichtfarben 927 und 830. Im anschließenden Frischebereich bestimmen beleuchtete Kühlmöbel das Interieur. Unterstützt durch eine flächige Ausleuchtung der Hochdekoration werden die Besucher zur imposanten Bedientheke mit frisch zubereitetem Sushi, Frischfisch, Fleisch, Wurst, Käse und Brot geführt. Durch die Kombination von gleichmäßiger Beleuchtung der Rückwand und spektral abgestimmter Beleuchtung der Waren erzielten die Planer einen ebenso hochwertigen Qualitätseindruck vom Raum wie vom Angebot. Die Frischetheke erstreckt sich über eine Gesamtlänge von rund 30 Metern. Hier sorgen Speziallichtfarben von Bäro dafür, dass die unterschiedlichen Warengruppen jeweils optimal präsentiert werden: So soll bei Fleisch das Rot leuchten, aber das Weiß der Maserungen dennoch weiß erscheinen. Gleichzeitig soll die Ware geschont werden, damit sie nicht verblasst – möglich macht es eine entsprechende Speziallichtfarbe . Frische wird wiederum nirgendwo deutlicher wahrgenommen als bei Fisch. Darum kommt über der Fischtheke kühles Licht der Speziallichtfarbe "Fisch und Meeresfrüchte" mit etwas höherem Beleuchtungsniveau zum Einsatz. Einbauleuchten der Serie Intara RD mit Flutreflektor sind zur Ausleuchtung des Angebots zweireihig im Versatz vor und über der Bedientheke installiert, Leuchten der gleichen Serie, aber mit Wallbeam--Charakteristik in der Standardlichtfarbe 830 dienen der vertikalen Beleuchtung der Rückwand.