Echtglas-LED-Lampen von Osram

7.06.2017

Verbraucher lieben LED-Lampen mit echtem Glas. Daher baut Ledvance sein Produktportfolio der Marke Osram in diesem Bereich zur neuen Lichtsaison weiter konsequent aus: Ab dann bietet der Lichtexperte diese Bauart bei nahezu allen LED-Retrofit-Lampen klassischer Form – einige Modellreihen darüber hinaus komplett "Made in Germany".

Verbraucher haben inzwischen eine enorme Auswahl an Lampen-Formen mit LED in Glas-Bauweise. So finden sie bereits seit ein paar Monaten die schmalen Classic-B-Modelle in Glas für Kronleuchter und Co. mit E14-Sockel in verschiedenen Spielarten. Ein echter Hingucker bei LED-Lampen in Glas ist das neue länglich-schmale, golden angehauchte Modell Tubular der Edition 1906.

Neben dem Portfolio an ungerichteten LED-Filament-Lampen wurde auch das Reflektor-Sortiment bei Lampen der Marke Osram durch einige neue Modelle erweitert. Ein Großteil der Par-16- und der Mr-16-Modelle im Ledvance-Werk in Eichstätt produziert.