East Produktions GmbH wird Teil der Wortmann-Gruppe

11.09.2017

Der Helmstedter Leuchtenproduzent East Produktions GmbH wird ab sofort Teil der Wortmann-Gruppe. Das Unternehmen wird mehrheitlich von der Terra Lighting GmbH übernommen. Das neue Mitglied der Unternehmensgruppe wird in Terra Produktion GmbH umbenannt.

"Die Beteiligung an dem Helmstedter Leuchtenhersteller war der nächste logische Schritt, um das Produktportfolio der Terra Beleuchtungsprodukte weiter auszubauen. In Zukunft können wir dadurch noch schneller und effektiver auf die Anforderungen unserer Kunden reagieren und letztendlich auch dem hohen Qualitätsanspruch unserer Produkte genüge tragen", freut sich Andreas Dik, Leiter der Abteilung Lighting über den gelungen Handel.

"Es wird nicht nur kein Arbeitsplatz verloren gehen, sondern wir werden das Team sogar sukzessive erweitern, denn wir sind davon überzeugt, dass am Produktionsstandort hervorragend ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind, die unsere Vorstellungen und Ideen umsetzen werden", sagt Olaf Biemelt, Geschäftsführer der Terra Lighting GmbH.

"Die Terra Produktion GmbH hat speziell ausgebildete Ingenieure, die auf Eigenentwicklungen und Sonderlösungen spezialisiert sind", sagt der Produktionsleiter und Geschäftsführer Heiko Presuhn, der weiterhin mit 30 Prozent am Unternehmen beteiligt ist. "Das Mitarbeiterteam vereint alle Kompetenzen für komplette Beleuchtungslösungen. Intelligente Steuerungselektronik, effizientes Wärmemanagement und schickes Design. Unsere Kunden schätzen uns als Rundum-Service-Dienstleister, der sowohl kleine als auch große Lichtprojekte von der Bestandssanierung bis hin zum Neubau schnell umsetzt und auf alle Anforderungen flexibel reagiert – und der mit seines Fähigkeiten jederzeit in der Lage ist, die technische Weiterentwicklung der Lichttechnik in seine Produkte zu integrieren."