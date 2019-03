Dreizehn km Freeline von Zumtobel an der FHNW Muttenz

8.03.2019

Der Neubau der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Muttenz ist beeindruckend: Mit einer Kantenlänge von rund 65 Metern ragt der Kubus aus der weiten Ferne sichtbar in die Höhe. Es ist ein schlichter und zugleich monumentaler Bau für Bildung und Forschung, den das Schweizer Büro pool Architekten entworfen hat. Für dieses außergewöhnliche Bauwerk entwickelte Zumtobel gemeinsam mit den Lichtplanern von Reflexion eine neue Leuchte: die Freeline, von der über 13 Kilometer in Muttenz verbaut wurden.

00 FHNW-Muttenz mit Freeline-Beleuchtung von Zumtobel: Atrium, Foto: Zumtobel FHNW-Muttenz mit Freeline-Beleuchtung von Zumtobel FHNW-Muttenz mit Freeline-Beleuchtung von Zumtobel: Atrium, Foto: Zumtobel FHNW-Muttenz mit Freeline-Beleuchtung von Zumtobel: Atrium, Foto: Zumtobel FHNW-Muttenz mit Freeline-Beleuchtung von Zumtobel: Bibliothek, Foto: Zumtobel FHNW-Muttenz mit Freeline-Beleuchtung von Zumtobel: Arbeitsraum, Foto: Zumtobel FHNW-Muttenz mit Freeline-Beleuchtung von Zumtobel: Arbeitsraum, Foto: Zumtobel FHNW-Muttenz mit Freeline-Beleuchtung von Zumtobel: Seminarraum, Foto: Zumtobel Leuchtendetail Freeline von Zumtobel, Foto: Zumtobel Leuchtendetail Freeline von Zumtobel, Foto: Zumtobel

Der 65 Meter hohe Kubus der neuen Fachhochschule Nordwestschwei in Muttenz türmt sich über die Weite des angrenzenden Gleisfelds, eingeleitet durch einen von Baumreihen gesäumten Park und einen großzügigen Vorplatz. Sein kupferfarbenes Fassadenkleid glänzt einladend in der Sonne. In seinem Inneren geben zwei spektakuläre Atrien den Blick in den Himmel frei – eingerahmt von einer schlichten, aber beeindruckenden Architektur, in der ca. 4.000 Studierende und 840 Mitarbeitenden täglich lernen, lehren und forschen. Für dieses Kraftwerk des Wissens hat Zumtobel mit dem Schweizer Lichtplanerbüro Reflexion und Pool Architekten die Leuchte Freeline entwickelt, die nun zu unserer Sonderkollektion "The editions" gehört. "Die Architektur des Neubaus ist überaus stringent und hat eine starke grafische Qualität", so Thomas Mika, Geschäftsführer von Reflexion und verantwortlich für das Lichtkonzept des Hochschulbaus. "Also entschieden wir uns, sämtliche Leuchten weitestgehend in die Bauteile zu integrieren." Diese Entscheidung unterstreicht die Schlichtheit des monumentalen Baukörpers: eine sichtbare Tragstruktur aus Beton und im Kontrast dazu warmes Holz bestimmen seinen Grundton. Vielfältige Tageslichtsituationen sorgen für unterschiedliche Atmosphären und Raumeindrücke. Im Erdgeschoss bietet das Foyer Raum zum Ankommen und Verweilen. Auch eine Aula sowie eine Mensa und das Campus-Restaurant "Cube" finden hier Platz. Die rampenartigen, fast drei Meter breiten Treppen stehen im Mittelpunkt der Architektur. Geradezu skulptural durchkreuzen sie das Atrium und führen zu den beiden Hörsaal-Ebenen im ersten und zweiten Obergeschoss. Weitere Höhepunkte des Baus sind die Bibliothek im dritten Geschoss, deren breites Fensterband die Fassade strukturiert, und der Dachgarten, eine grüne Oase, die sich auf der 12. Etage befindet. Und natürlich überzeugt der Bau durch seinen besonderen Weitblick in die Umgebung, den man von den Büro- und Seminarräumen aus genießen kann. "Bei einem Projekt dieser Größenordnung braucht das Lichtkonzept einen Hauptlayer, der die unterschiedlichen Räume über das gesamte Gebäude verbindet und sich in die Architektur einwebt", verdeutlicht Mika.