Downlight-Serie Jilly für Stromscheinen von Erco

18.01.2019

Zugleich lassen sie sich so einfach wie kaum eine andere Bürobeleuchtung an wechselnde Nutzungsszenarien anpassen: Nicht nur durch die werkzeuglose Montage an jeder Stelle der Stromschiene und die Möglichkeiten zur Individualisierung, sondern auch durch innovative Technologien wie die Steuerung per Bluetooth.

Unprätentiös, modular, variabel – so präsentierten sich moderne Bürolandschaften. Ihre unterschiedlichen Zonen bieten Möglichkeiten von der konzentrierten Arbeit über intensive Kommunikation bis zur entspannenden Pause, flexibel lassen sich die Raumsysteme an wechselnde Anforderungen anpassen. Solche Büroflächen attraktiv, differenziert und zugleich normkonform zu beleuchten, ist eine Herausforderung, an der konventionelle Büroleuchten häufig scheitern. Ideal ist dagegen die Kombination von Stromschienen als wirtschaftliche Infrastruktur mit flexibel positionierbaren Stromschienenleuchten: Denn damit können Nutzer jederzeit auf veränderte Bedingungen reagieren.

Für solche Szenarien hat Erco die neuen Downlights der Jilly-Serie entwickelt. Sie gehören zu einer umfangreichen Produktfamilie für moderne Arbeitswelten, die neben den Stromschienenleuchten auch Pendelleuchten sowie Deckeneinbau- und Aufbauleuchten im durchgängigen Design umfasst. Wenn sich jetzt die Flächenaufteilung des Büros ändert, ändert sich das Lichtkonzept einfach mit. Jilly-Leuchten für Stromschienen lassen sich jederzeit und werkzeuglos versetzen, neu ausrichten, oder ergänzen. Dazu passt, dass sie optional auch mit einer intuitiven Form der Steuerung erhältlich sind: Drahtlos via Bluetooth mit der für Erco angepassten Casambi-App.

Lichttechnik und Betriebsgerät sind bei der Jilly-Serie in einem kompakten und flachen rechteckigen Gehäuse untergebracht. Klare Proportionen und die markante Rasteroptik verleihen den Leuchten ein charaktervolles Design und lassen sie in jedem Ambiente als hochwertiges technisches Detail wirken.