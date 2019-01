Dot-Spot: Sensibilität und Leidenschaft für das Licht

16.01.2019

Als Hersteller von hochwertigen LED-Leuchten und -Lichtlösungen für den anspruchsvollen Außenbereich ist Dot-Spot bereits seit Jahren bekannt für Lichtqualität in sensibler Umgebung. Dort wo Außen Feuchtigkeit und Nässe sowie saure Böden und Salze in Natursteinen zur Herausforderung werden, ist der fränkische Leuchtenhersteller zuhause.

Die in Material und Technik hochwertigen LED-Spots von Dot-Spot akzentuieren oder beleuchten Objekte, Pflanzen und Fassaden, lineare Lichtlösungen in Böden und Wänden werden zum Baustein einer außergewöhnlichen Architektur. Die aus der eigenen Entwicklung und Fertigung stammenden LED-Leuchten sind in ihrer Filigranität und Qualität aber ebenso prädestiniert zum Einsatz in Feuchträumen exklusiver Innenbereiche.

Was außen ein hohes Maß an Funktionalität und Langlebigkeit in Verbindung mit einem reduziert klaren Design gewährleistet, beeindruckt ebenso in Bädern, Pools und Schwimmbädern sowie in Spas und in Wellnessbereichen. Insofern bietet Dot-Spot ein umfangreiches Portfolio an Lichtlösungen, die auch aufgrund ihres Einsatzbereiches einen besonderen Mehrwert bieten.

Auf Basis dieser jahrelangen Erfahrung ergänzt Dot-Spot mit Herausgabe des neuen Kataloges 2019 sein Produktprogramm um verschiedene hochwertige LED-Leuchten, die das Gesamtportfolio abrunden. Dabei legt der Leuchtenhersteller aus Franken wiederum sein Augenmerk auf die Einsatzfähigkeit der Leuchten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.