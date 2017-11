Entwicklerbaukasten für Gewächshausbeleuchtung von Osram und Partnern

16.11.2017

Gewächshausbeleuchtung ist zurzeit einer der am schnellsten wachsenden Märkte für den Einsatz von LED-Technologie. Laut Prognosen wird der Marktwert bis 2022 bei über 357 Millionen US-Dollar liegen – das bedeutet eine durchschnittliche Wachstumsrate von 28,2 Prozent pro Jahr zwischen 2016 und 2022.

Entwickler wissen, dass beim Design neuer Lichtsysteme je nach Einsatzgebiet eine Vielzahl von speziellen Anforderungen berücksichtigt und getestet werden müssen. Das gilt im Gartenbau mit seinen zahlreichen Anforderungen an fein abgestimmte Lichtfarben und Wellenlängen ganz besonders. Daher haben Osram Opto Semiconductors und seine 'LED Light For You'-Partner (llfy) einen modularen Entwicklerbaukasten entwickelt, um den Design- und Testprozess für neue Gewächshausleuchten zu beschleunigen.

Die Standard-Lösungsvariante wird in verschiedenen LED-Farben angeboten, mit vier Kanälen für individuelle Steuerungsmöglichkeiten der gewünschten Wellenlängen. Diese Variable kann beispielsweise für die verschiedenen Wachstumsphasen von Pflanzen erforderlich sein. Gewächshausbetreiber erhalten so eine hohe Flexibilität und können die verschiedenen Wachstumsphasen ihrer Pflanzen besser unterstützen. Gleichzeitig können sie gezielten Einfluss auf Pflanzeneigenschaften und den Geschmack ihrer Ernte nehmen, was neben den Kosteneinsparungen auch zu einem höheren Gewinn durch bessere Produkte führt.

Osram Opto Semiconductors liefert mit der Oslon SSL die LED-Lösungen für die Entwicklungsumgebung in optimalen Konstellationen für alle Wellenlängen. Das Referenzdesign bietet die am häufigsten verwendeten Wellenlängen (1x Hyper Red, 1x Far Red, 1x Deep Blue + 1x Cool White). Der von Mechtronix beigesteuerte Kühlkörper lässt sich aufgrund seiner geometrischen Gestaltung sowohl in Längs- als auch Querrichtung problemlos erweitern. Es kann sowohl für passive als auch für aktive Kühlung über Lüfter oder Heatpipes verwendet werden. Die llfy-Partner EurRepTec und ICT Suedwerk haben fünf verschiedene Thermal-Interface-Materials (TIM) getestet und zur Verfügung gestellt. LEDiL war verantwortlich für die Sekundäroptik und stellte Komponenten mit verschiedenen Strahlungseigenschaften zur Verfügung, um die besten Optionen für ein sehr homogenes Lichtniveau bei verschiedenen Hängepunkten oder Höhen zu ermöglichen.

Designer und Hersteller von Beleuchtungssystemen für Gewächsäuser haben somit die Option, eine vorgefertigte Standardlösung, standardisierte oder anpassbare Komponenten von etablierten und vertrauenswürdigen Technologiepartnern wählen zu können und alle ihre spezifischen Anforderungen abzudecken. Jedes Feature ist anpassbar: die Wellenlängen können auf eine präzise Frequenz eingestellt und die Abmessungen der Leuchte sowie die verschiedenen Abstrahlcharakteristiken können für spezifische Anforderungen angepasst werden. Endkunden - wie Gewächshausbetreiber und Pflanzenproduzenten - profitieren von einem stärker diversifizierten Angebot für Beleuchtungssysteme, sodass sie entweder eine geeignete Standardlösung auswählen oder ihren Anbieter für Gartenbauleuchten eine Lösung entsprechend ihren spezifischen Bedürfnissen anfertigen lassen können.