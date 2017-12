Digitalstrom spricht jetzt auch mit Google-Home

19.12.2017

Alle mit Digitalstrom vernetzten Geräte können in Deutschland und der Schweiz ab sofort über Google-Home angesprochen werden. Im Zusammenspiel mit der Smart-Home-Plattform kommt der Lautsprecher von Google insbesondere dann zum Einsatz, wenn neben einfachen Befehlen auch komplexe Anweisungen verstanden und ausgeführt oder persönliche Präferenzen berücksichtigt werden sollen.

"OK Google, aktiviere Digitalstrom." Mit diesem Satz können Kunden ihr Zuhause jetzt mit Google-Home verbinden. Im Alltag ergänzen sich die Smart-Home-Plattform und der intelligente Lautsprecher im Sinne der Kunden und ermöglichen den Dialog zwischen Bewohnern und Haus. Die Aussage "OK Google, sag Digitalstrom, ich möchte gemütliches Licht" reicht aus, damit ein Lichtszenario ganz nach den persönlichen Vorlieben eingestellt wird. Google Home erkennt die Person, die spricht und gibt diese Information über Digitalstrom an die Lichtsteuerung weiter.

"Ok Google, sag Digitalstrom, ich möchte aufstehen": Die Rollläden fahren daraufhin in allen Räumen hoch, das Licht im Badezimmer und in der Küche wird eingeschaltet und der Lieblingsradiosender aktiviert, in der Küche erhitzt der smarte Wasserkocher bereits das Wasser. So könnte ein Szenario aussehen, das Kunden in ihrem Digitalstrom-System für den Start in den Morgen hinterlegt haben.