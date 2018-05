Digitales Küchenkonzept von Dornbracht und Digitalstrom

8.05.2018

Dornbracht, Hersteller von Premium- Armaturen und -Accessoires für Bad und Küche, hat in Mailand auf dem Salone del Mobile 2018 mit "Connected Kitchen" (vernetzte Küche) sein neues Konzept für die digitale Küche präsentiert. 'Connected Kitchen' ermöglicht es, Handgriffe und Vorgänge wie z.B. das Befüllen von Töpfen oder die schonende Reinigung frischer Lebensmittel digital zu steuern.

Eine zentrale Innovation ist die Sprachsteuerung, mit der sich 'Connected Kitchen' in Verbindung mit der Smart-Home-Plattform Digitalstrom bedienen lässt. Auf der Möbelmesse Salone del Mobile in Mailand hat Dornbracht im Bereich Technologie für die Küche sein digitales Küchenkonzept vorgestellt: Die Dornbracht-Produkte sind über ihre offene IP-Schnittstelle in die Smart-Home-Plattform von Digitalstrom integriert. Damit verhalten sie sich entsprechend der Digitalstrom-Logik und sind unter anderem über Sprache steuerbar. Als Sprach-Schnittstelle dienen zum Beispiel Googl-Home oder die Ds-Listener- App. Damit genügt es, den Wunsch "Ich hätte gerne ein Glas Wasser" zu äußern, um die passende Menge Wasser dafür zu erhalten.