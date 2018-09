Digitale Lichtlösungen für die Industrie von Waldmann auf der Motek

Mehr Komfort, mehr Flexibilität, mehr Effizienz, mehr Möglichkeiten: Waldmann zeigt auf der Motek 2018 welche Vorteile digitale Lichtlösungen für industrielle Anwendungen mit sich bringen. Ob es um die Beleuchtung in der Halle, am Arbeitsplatz oder in der Maschine geht, mit den vorgestellten Systemen beweist der Engineer of Light unter der Digitalmarke "Lum Connect", dass Licht heute weit mehr kann als schlicht die Arbeitsumgebung erhellen.

Ein moderner Shopfloor erfordert flexible Arbeitsplätze und damit auch immer flexiblere Beleuchtungslösungen, die mit möglichst wenig Aufwand an die veränderten Bedarfe angepasst werden können. Mit den smarten Leuchten von Waldmann ist jederzeit das richtige Licht am richtigen Ort vorzufinden. Eine anwendungsorientierte Lösung bietet der Hallentiefstrahler Acaneo mit integriertem Nedap-Funkmodul. Mit ihr lässt sich die Beleuchtung kabellos steuern, dimmen und in Gruppen schalten. So eignet sich das System besonders gut im Sanierungsfall. Denn auch auf Basis bestehender dreiadriger Verdrahtung können dank der Funklösung die Vorteile eines modernen Lichtmanagementsystems genutzt werden. Der geringe Installationsaufwand sowie eine schnelle Inbetriebnahme bieten auch bei Neuinstallationen Kostenvorteile. Weitere Einsparungspotentiale können durch ein übersichtliches Monitoring der Beleuchtungsanlage identifiziert und durch die Integration von Sensorik (Tageslicht und Bewegung) weiter ausgeschöpft werden.