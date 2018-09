Anzeige

Digitale Außenwerbung am Frankfurter Flughafen

24.09.2018

Digitale Außenwerbung bekommt eine neue Dimension am Frankfurter Flughafen. Seit diesem Monat erstrahlt an einem zentralen Knotenpunkt im Straßensystem des Flughafens eine neue 11m² große LED Fläche: die "Digital Roadshow" von Media Frankfurt.

An der Ausfahrt von Terminal- und Parkhäusern für Geschäftskunden können Werbetreibende ihrer Marke und Kampagne in Zukunft eine große Bühne bieten. Direkt hinter den Schranken und Dank der Stopp-/ Warte-Situation genießt das Medium volle Aufmerksamkeit.

Qualitätskontakte sind hier garantiert, denn ein Großteil sind Geschäftsreisende mit überdurchschnittlich hohem Einkommen. Dank der hochwertigen Zielgruppe zieht die attraktive digitale Großfläche eine Vielfalt an Marken an. Das Produkt selbst wurde von Media Frankfurt entwickelt und in ihrem Auftrag hergestellt. Denn das Geschäftsfeld von Media Frankfurt reicht weit über die bloße Vermietung der Werbeträger am Frankfurt Flughafen hinaus.

"Dem Anspruch gerecht zu werden, die richtigen Produkte für die spezielle Werbewelt Flughafen und einer entsprechenden internationalen, anspruchsvollen Kundengruppe zu bieten, stellt uns als Team jeden Tag vor neue Herausforderungen", so Projektleiter Simon Ballmaier. So werden mithilfe von 3D-Modellen alle Standort- und Produktideen immer vorab virtuell im Raum visualisiert, um die Wirkung und das Zusammenspiel aller Elemente in einem Terminalbereich zu bewerten. Ein Werbeträger ist damit das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit aus strategischer und technischer Produktentwicklung als auch den Produktdesignern sowie Stahlbauern, LED-Lieferanten, Statikern, Architekten und Brandschützern. Die gesamte Steuerung liegt dabei immer bei Media Frankfurt.