Dieter May wird CEO von Osram Opto Semiconductors

15.02.2019

Osram hat für seine Geschäftseinheit Osram Opto Semiconductors Dieter May als neuen CEO gewonnen. Ab 1. Mai 2019 wird der 53-jährige die LED-Sparte von Osram mit Hauptsitz in Regensburg leiten.

"Mit Dieter May gewinnen wir einen international erfahrenen Manager mit ausgeprägtem Kundenfokus sowie profunder Halbleiter-Expertise", sagte Olaf Berlien, Vorsitzender des Vorstands der Osram Licht AG. Seit 2014 baute May als Senior Vice President den Bereich Digital Services and Business Models der BMW Group auf.

Davor war May unter anderem als Mitglied des Mobile-Phone-Managements von Nokia mehrere Jahre in Helsinki und Berlin tätig. Zudem hatte May auch Positionen in der Halbleiterindustrie bei Infineon und Motorola Semiconductors inne und war für IBM in Bordeaux tätig. May schloss 1991 sein Studium der Elektrotechnik und Mikroelektronik an der Universität Erlangen als Diplom-Ingenieur ab. May tritt die Nachfolge von Aldo Kamper an, der im vergangenen Jahr zum Vorstandsvorsitzenden der Leoni AG berufen worden war.