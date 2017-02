Die Wise Guys verabschieden sich mit MA und Claypaky von Lightpower

9.02.2017

Anfang der 1990er Jahre gründeten sich die Wise Guys aus einer Kölner Schulband und haben seit dieser Zeit etliche Erfolge mit ihrer A-cappella-Musik gefeiert, die von den Künstler selbst als "Vokal-Pop" bezeichnet wird. Nach 25 Jahren auf der Bühne soll jetzt jedoch Schluss sein. Im Rahmen einer ausgedehnten Tournee verabschieden sich die fünf Musiker von Ihrem Publikum und werden dabei von Lightpower aus Paderborn unterstützt.

"Es war die Vorgabe der Wise Guys, dass das Licht- und Setdesign die Geschichte der Band erzählt und die Bühne daher wandelbar sein muss", so Stuhrmann weiter. "Zum Beispiel zeigen wir auf einem von vier Backdrops noch das erste Bandlogo. Darüber hinaus passt die vollständige Bühne in die unterschiedlichsten Hallen, ohne dass wir Scheinwerfer oder Teile des Sets weglassen müssen. All diese Anforderungen mit einem verhältnismäßig geringem Budget umzusetzen, war eine weitere Herausforderung."

Ramon Franz von der Ampire Showtechnik GmbH aus Aschaffenburg, die auch als technischer Dienstleister fungierte, kümmerte sich um die Sonderbauten des Kabuki-Systems und der Traversensteher. Franz erklärte: "Das ausgeklügelte Kabuki-System erlaubt es, an nur einem Traversengurt vier hintereinander hängende Back-Drops zu befestigen, von denen drei zu bestimmten Situation während der Show abgeworfen werden.

Für den Sonderbau der 'Spiegel-Moving Lights' war Tim Gruber verantwortlich. Hierbei wurden sechs ältere LED-Washlights umgebaut und an der Vorderseite mit einem Spiegel und an der Rückseite mit einer Halbspiegelkugel versehen. Diese wurden dann über die Clay Paky Sharpy beleuchtet. So entstanden immer neue Erscheinungsbilder, die keine Langeweile aufkommen ließen."