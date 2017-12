Die Schweizerische Nationalbank im Weihnachts-Gewand

27.12.2017

Zu Weihnachten hat sich die Schweizerische Nationalbank in Zürich mit einer besonderen Festtagsbeleuchtung geschmückt, die sich in das Gesamtkonzept der Weihnachtsbeleuchtung der Kernstadt integriert. Dabei haben die Lichtdesigner der Reflexion AG dem klassizistischen Gebäude eine Krone aus Licht aufgesetzt.

Seit dem 23. November erstrahlen die weltberühmte Flaniermeile Bahnhofstrasse sowie die Strassen und Gassen der Zürcher Altstadt in stimmungsvollem Glanz. Dies gab wieder Anlass, das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung zu feiern. Jahr für Jahr füllt sich die Innenstadt dann mit Menschen, die sich in der elegant glitzernden Atmosphäre auf das höchste Fest des Jahres einstimmen und sich vor den Bühnen im ShopVille im Hauptbahnhof, am Löwenplatz, am Hirschenplatz und an weiteren markanten Standorten der Kernstadt an Live-Konzerten erfreuen.

Über der Bahnhofstrasse funkelt auf mehr als einem Kilometer ein Sternenhimmel aus 12.000 kleinen Kristallen mit warm-weißen LED und "Farbtupfern" in Rot und Blau. Während sich die Flaneure noch an diesem Anblick erfreuen, treffen sie kurz vor dem Bürkliplatz auf ein Bauwerk, das aller Augen auf sich zieht. Das denkmalgeschützte Gebäude der Schweizerischen Nationalbank, das in der Börsenstrasse prominent verortet ist und wesentlich zum städtebaulichen Abschluss zum Zürisee beiträgt, besticht mit einer Fassadenbeleuchtung von erhabener Brillanz.

Gleichzeitig tritt das Bauwerk in einen Dialog mit dem illuminierten städtebaulichen Kontext. Hervorzuheben sind das Gebäude der Crédit Suisse am Paradeplatz im oberen Bereich der Bahnhofstrasse sowie der traditionelle, besonders schmuckreiche Weihnachtsbaum am Hotel Baur au Lac, der als beleuchtetes Objekt den Endpunkt der innerstädtischen Weihnachtsbeleuchtung darstellt. Verbunden sind diese individuellen Interventionen mittels des als offene Struktur ausgebildeten Sternenhimmels, der den Zürchern – in Anlehnung an den berühmten Song der Beatles – unter dem Namen Lucy bekannt ist.

Die markante und repräsentative, aber gleichzeitig schlichte und zurückhaltende Wirkung der Fassadenbeleuchtung der Schweizerischen Nationalbank forderte einen äußerst behutsamen Umgang mit der Architektur einerseits und dem illuminierten Umfeld andererseits. Außerdem orientierten sich die Lichtdesigner in jeder Hinsicht am Plan Lumière der Stadt Zürich, dem Leitfaden für eine präzise, ortsspezifische Lichtplanung, der stadträumliche, ökologische und energiesparende Aspekte berücksichtigt.