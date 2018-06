Die Renaturierung des Innenlichts von Vibia

22.06.2018

Vibia hat eine neue Leuchtenkollektion vorgestellt, mit der Designer Antoni Arola eine "Renaturierung des Innenlichts" erreichen möchte. Er kombiniert dazu kugelförmige, scheinbar im Raum schwebende Leuchten mit Zierpflanzen. Das Konzept wurde 2017 mit dem German Design Award ausgezeichnet.

Die Kollektion basiert auf elementaren Formen, die regulierbar sind und durch ihre hohe Lichtqualität bestechen. Zwei Halbkugeln aus mundgeblasenem Opalglas filtern das Licht; sie sind durch einen Bogen und Aluminiumstrukturen miteinander verbunden und in den Ausführungen Graphitgrau und Weiß lieferbar. Die klassische Kugel in leicht abgeflachter Form hat eine Entwicklung zu organischeren Formen hin erfahren und die Pendelleuchte mit einheitlichem, nicht wahrnehmbarem Verkabelungssystem verstärkt den Eindruck des Schwebens im Raum.

Für die Kreation der Leuchtenserie 'Palma' hat Antoni Arola sich von der Schönheit der historischen Hängenden Gärten inspirieren lassen. Aber auch von näherliegenden Referenzen, wie etwa dem mediterranen Rationalismus, was seinem Design kulturelle Kontinuität verleiht. Bei Palma handelt es sich um ein Leuchtensystem, bei dem das eng mit Licht assoziierte, zum Außenbereich gehörende Pflanzenleben in Innenräume eingeführt wird. Arola plädiert so für eine Renaturierung der Alltagsumgebungen.

Die Palma-Kollektion bietet vielfache Kombinationsmöglichkeiten, und zwar vertikal wie horizontal, und erlaubt es, in großem Rahmen optische Schwerpunkte zu setzen, wobei sowohl in die Pendel- als auch in die Wandleuchten Pflanzenkompositionen integriert werden können. Auch Einzelinstallationen sind möglich. Durch diese Entwicklung ist das Angebot stark erweitert worden. Besonders hervorzuheben sind auch die großformatigen Wandleuchten für Gemeinschaftsräume.

Für Antoni Arola ist Palma wie ein Projekt der Landschaftsgestaltung, das sich, wenn der Designer seine Arbeit beendet hat, nach und nach verändert. Die Fähigkeit dieser besonderen Kollektion, Atmosphäre in einem Innenraum entstehen zu lassen, nimmt in dem Maße zu, in dem sie wie ein leuchtender, hängender Garten wächst und gedeiht.