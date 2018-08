Die neue Ladenbeleuchtung von Ledvance

13.08.2018

Bei der Light+Building wurden sie angekündigt, nun kommen die neuen Produktfamilien von Ledvance für die Ladenbeleuchtung zur neuen Lichtsaison in den Elektrogroßhandel. Das breite Sortiment moderner LED-Leuchten und -Lampen deckt nahezu alle Anforderungen ab, die an eine Beleuchtung in kleinen Boutiquen ebenso wie bei großen Supermarktketten gestellt werden: von der Inszenierung bestimmter Produkte durch Akzentbeleuchtung bis zur gleichmäßigen Ausleuchtung von Flächen und Regalen.

Tracklight Spot ist eine sehr kompakte Strahlerfamilie für die weit verbreiteten dreiphasigen Stromschienen. Gemäß der neuen Ledvance-Designsprache "Scale" sind Form und Erscheinung der Leuchten zugleich edel und minimalistisch und bieten so einen hohen Wiedererkennungswert. Dazu tragen auch die dreidimensionalen Elemente bei, die sich auf der Rückseite des Leuchtenkopfs befinden. Um die Strahler in den Leistungsklassen 25, 35 oder 55 Watt so klein wie möglich zu halten, wurden drei Gehäusegrößen entwickelt, in denen auch das Vorschaltgerät Platz findet. Dies entspricht dem Wunsch vieler Architekten und Ladenbauer nach möglichst kleinen und unauffälligen Leuchten. Die Tracklight Spots sind so schwenkbar und drehbar, dass ihr Lichtkegel nahezu jedes Objekt im Raum erreicht. Für die gewünschten Lichtwirkungen stehen 15-, 24 und 38-Grad-Reflektoren zur Verfügung, die sich dank des Bajonettverschlusses und mithilfe eines Gummisaugers ganz einfach austauschen lassen. Die Aluminiumreflektoren mit schwarzem Blendschutzring sorgen für einen hervorragenden Blendwert (UGR<16), die Farbwiedergabe ist mit CRI>90 sehr gut. Das hochwertige Gehäuse aus Aluminium-Druckguss ist in Matt-Weiß, Matt-Schwarz oder Beton-Grau erhältlich.

Für große Verkaufsflächen, wie man sie in Supermärkten oder bei Discountern findet, ist eine homogene Beleuchtung von Waren und Gängen gefragt. Die bietet das neue Tragschienensystem mit dem Familiennamen Trusys. Das flexible System besteht aus Tragschienen und sehr flachen, linearen, sogenannten Lichteinsätzen, die sich vom Installateur denkbar einfach und schnell als durchlaufendes oder unterbrochenes Lichtband "einklicken" lassen. Mit einer Lichtausbeute von 135 Lumen pro Watt ist die Energieeffizienz hoch. Das exklusive Leuchten-Design "Scale" findet sich auch bei der Trusys-Familie wieder mit ihrem hochwertigen Gehäuse aus leichtgewichtigem, eloxierten Aluminium. Die Trusys-Leuchten werden wahlweise direkt an die Decke montiert oder abgependelt. Die Befestigungsklammern für die Aufhängung ("mounting brackets") sind in die Tragschienen versenkt, so dass sie von außen kaum sichtbar sind, was wiederum zu dem klaren, schnörkellosen Erscheinungsbild beiträgt. Für eine optimale Ausstrahlcharakteristik gibt es die Linsen in vier Varianten: doppelasymmetrisch für die Ausleuchtung von zwei Regalen, mit sogenannter "Wallwasher"-Charakteristik bei Regalen nur auf einer Seite oder zur Beleuchtung von Wänden, breitstrahlend für eine flächige Beleuchtung bei niedrigen Deckenhöhen und engstrahlend für hohe Decken zum Beispiel in Lagern.

Die Leuchtenserie Downlight Comfort punktet mit sehr guten Blendwerten und eignen sich vor allem für die Grundbeleuchtung von Verkaufsflächen. Mit einem Handgriff kann der Installateur die gewünschte Lichtfarbe mit einem kleinem Schiebeschalter auf der Rückseite auf 3.000, 4.000 oder 5.700 Kelvin einstellen. Dadurch vereint das Downlight Comfort in gewisser Weise drei Produkte in einem. Das ist auch für den Elektrogroßhändler praktisch, denn er muss nur noch einen Typ an Downlights im Lager vorhalten. Eine Schnellanschlussklemme spart weitere Zeit bei der Installation. Durch die Schutzklasse IP54 können die Downlight Comfort auch in überdachten Außenbereichen eingesetzt werden.