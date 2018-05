Die Gewinner des Deutschen Lichtdesign-Preises 2018

18.05.2018

Während einer Gala am 17. Mai im Theater am Tanzbrunnen in Köln wurden die Sieger unter den 37 Finalisten des Deutschen Lichtdesign-Preis 2018, der in diesem Jahr zum achten Mal vergeben wurde, vor mehr als 500 Gästen bekannt gegeben. Zu den Gästen zählten Lichtdesigner, Architekten, Industrievertreter, Bauherren und Journalisten.

00 Die Preisträger des Deutschen Lichtdesignpreises 2018. Lichtdesigner des Jahres: Andreas Schulz, der Kopf von Licht Kunst Licht, wurde zum dritten Mal damit ausgezeichnet. Christian Bartenbach erhielt einen Ehrenpreis für sein Lebenswerk.

Verkehrsbauten, Bildungs-, Kultur- und Verwaltungsbauten, Ladengeschäfte, Gastronomieeinrichtungen und der urbane Raum profitieren von professionellen Beleuchtungslösungen. Denn sie vermögen Räume zu inszenieren, Lichtatmosphären zu kreieren, Stimmungen hervorzurufen, Orientierung und Sicherheit zu bieten, Kaufanreize zu wecken und vieles mehr. Die besten Beleuchtungslösungen in unterschiedlichen Kategorien stellt der Deutsche Lichtdesign-Preis jedes Jahr als Wettbewerbsergebnis vor. Die Wettbewerbsteilnahme steht Lichtdesignern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Benelux offen und wurde für dieses Jahr wieder für etwa 120 Einreichungen genutzt. Aufgrund der hohen Qualität aller Wettbewerbsbeteiligungen hatte es die sechsköpfige ehrenamtliche Jury schwer, unter allen eingereichten Projekten eine Vorauswahl zu treffen und sich nach persönlicher Inaugenscheinnahme für die Finalisten und die Gewinner pro Kategorie zu entscheiden. Anders als im vergangenen Jahr gibt es zwei Mehrfachgewinner, die sich über den ideellen Preis, der als Indikator für die besten Beleuchtungslösungen hohe Wertschätzung erfährt, freuen dürfen. Die Lichtwerke GmbH aus Köln gewann mit seiner Bespielung der Medienfassade des Jelzin Presidential Centers in Ekaterinburg und die Beleuchtung der AEB-Zentrale in Stuttgart in den Kategorien "Internationales Projekt" und "Büro & Verwaltung". Das Büro Licht Kunst Licht mit Standorten in Bonn und Berlin gewann in vier Kategorien – u.a. mit dem Lichtdesign für das Erzbischöfliche Berufskolleg in Köln – und wurde außerdem zum Lichtdesigner des Jahres gekürt. Dabei handelt es sich um einen Jurypreis, der jedes Jahr für außerordentliche Leistungen vergeben wird. Andreas Schulz, der Kopf von Licht Kunst Licht, wurde zum dritten Mal damit ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt das Büro für das Lichtdesign des Landtags Baden-Württemberg in Stuttgart auch den Sonderpreis Tageslicht. Gewinner der einzelnen Kategorien für die Übersicht: Büro und Verwaltung

Lichtwerke GmbH Kulturbauten

Ingenieure Bamberger GmbH & Co. KG Öfffentliche Bereiche/Innenraum

Art Light GmbH Außenbeleuchtung/öffentliche Bereiche

SSP Schmitz Schiminski Partner GbR Außenbeleuchtung/Anstrahlung

Peter Andres Beratende Ingenieure für Lichtplanung GbR Museen

Licht Kunst Licht AG Shopbeleuchtung

Conceptlicht GmbH Bildung

Licht Kunst Licht AG Hotel/Gastronomie

Licht Kunst Licht AG Verkehrsbauten

Lichtgestaltende Ingenieure Vogtpartner Lichtkunst

LightLife Gesellschaft für audiovisuelle Erlebnisse mbH Internationales Projekt

Lichtwerke GmbH Sonderpreise Sonderpreis Tageslicht

Licht Kunst Licht AG

Licht Kunst Licht AG Sonderpreis der Jury

Kardorff Ingenieure Lichtpanung GmbH

Kardorff Ingenieure Lichtpanung GmbH Ehrenpreis der Jury

Prof. Dr. h.c. Christian Bartenbach

Prof. Dr. h.c. Christian Bartenbach Lichtdesigner des Jahres

Licht Kunst Licht AG