Die Familientradition bei Hera GmbH & Co. KG wird fortgesetzt

5.01.2017

Ab Januar 2017 wird das Unternehmen Hera GmbH & Co. KG durch den Eintritt von Alexander Abke in dritter Generation weitergeführt. Nach seinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens hat Alexander Abke Erfahrungen in einem renommierten Unternehmen der Elektronikbranche gesammelt und tritt nun als geschäftsführender Gesellschafter in das Unternehmen ein.

00 Alexander Abke führt die Geschicke der Hera GmbH & Co. KG in dritter Generation.

Vor über 80 Jahren wurde die Firma Hera von Hermann Abke in Löhne (Westf.) gegründet. Im Jahr 1989 übernahm sein Sohn Dr. Dieter Abke das Unternehmen und führte es bis zu seinem tragischen Tod durch einen Verkehrsunfall im Jahre 2003. Darauf hin wurde die Geschäftsführung in Abstimmung mit Dr. Ulrike Abke und dem Beitrag zunächst an Dr. Gunther Geisweid und später an Dr. Philipp Andrae übertragen.



Nach mehreren Jahren Übergangszeit kann nun die Familientradition mit dem Enkelsohn des Firmengründers und Mehrheitsgesellschafter fortgesetzt werden.

In seiner neuen Funktion wird Alexander Abke weiterhin durch den Geschäftsführer Dr. Philipp Andrae und das erfahrene Management-Team unterstützt. Die Weichen für eine langfristige Kontinuität in der Firmenleitung sind somit gestellt. Auch für Zukunft ist beabsichtigt, Hera als unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen für individuelle Beleuchtungslösungen zu erhalten.