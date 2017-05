"Die Diekers" in Oldenburg mit LED-Konzept von Nimbus

Das Augenoptikergeschäft "Die Diekers" in der Oldenburger Fußgängerzone hat ein neues Gesicht: Mit akustisch wirksamen Rossoacoustic-Pads sowie individuell abgestimmten LED-Leuchten hat die Nimbus-Group hier einen spannenden Kontrast geschaffen. Abgependelt über der Ausstellung schweben beide Elemente in unterschiedlichen Höhen und verbreiten so eine leichte, anmutige Atmosphäre als optisches Gegengewicht zu den Objektmöbeln.

00 3) Nicht alltäglich: die Gestaltung und individuelle Beleuchtung des Brillenladens weckt Lust auf mehr. (Foto: Jörg Felix Wenzel) 1) Das Augenoptikergeschäft "Die Diekers" hat ein neues Gesicht: Mit akustisch wirksamen Rossoacoustic Pads sowie perfekt abgestimmten LED-Leuchten hat die Nimbus Group spannende Kontraste geschaffen. (Foto: Jörg Felix Wenzel) 2) Das Spiel von Licht und Schatten an der Decke bildet einen spannenden Kontrast zu der Klarheit der Möblierung. (Foto: Jörg Felix Wenzel) 4) Eine spannende Atmosphäre ist auch durch das Zusammenspiel der klaren Leuchten und der denkmalgeschützten Fassade entstanden, die gerade in den Abendstunden sehr schön zur Geltung kommt. (Foto: Jörg Felix Wenzel) 5) Gerade in Räumen, in denen viele Menschen Gespräche führen und sich beraten lassen, sind Eigenschaften wie reduzierte Nachhallzeiten und Schallabsorption von großer Bedeutung. (Foto: Jörg Felix Wenzel) 7) Die neuen 'Modul R Project'- Pendelleuchten sind in drei Größenvarianten mit einem Durchmesser von 600, 900 und 1200 mm erhältlich. (Foto: Frank Ockert) 8) Die großen, abgependelten 'Modul R Project'-Leuchten eignen sich vor allem für Foyers oder Konferenzräume. (Foto: Frank Ockert) 9) Die LED-Langfeldleuchte 'Modul L 196' ist mit 18 mm äußerst flach und wirkt sehr filigran. (Foto: Frank Ockert) 10) Die Deckenleuchte 'Modul Q36 TT' ist stufenlos um ca. 90° schwenk- und um ca. 350° drehbar. (Foto: Frank Ockert) 11) Die Elemente der 'Rossoacoustic Pad'- Produktfamilie bestehen aus zwei Grundformen in jeweils drei Größen und bieten eine Vielzahl von Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten. (Foto: Frank Ockert) 12) Die Dicke des Frontvlieses, die Randausbildung und das Raster der Softprägungen sind bei allen Formen und Größen identisch und ermöglichen eine durchgängige Gestaltung unterschiedlichster Kompositionen. (Foto: Frank Ockert)

Neben dieser kontrastierenden Wirkung der Leuchten sowie der Pads war es der zusätzliche Wunsch der Bauherren, das Licht einfach über mobile Endgeräte ansteuern zu können und damit verschiedene Lichtszenarien aufzurufen. Mit dem Steuerungssystem 'Light Control' von Nimbus, basierend auf dem Branchenstandard Casambi, lassen sich die LED-Projekt-Leuchten bequem bedienen, und zusammen mit der verfügbaren App verwandelt sich so das Smartphone oder Tablett zur individuellen Technikzentrale. Zudem ist es mit dieser Bluetooth-Funktechnologie möglich, abgestimmt auf die jeweiligen Beleuchtungsanforderungen, auf Knopfdruck unterschiedliche Lichtszenarien zu erzeugen. Ergänzt werden die runden LED-Pendelleuchten 'Modul R 900 Project' durch die für Ausstellungsbereiche konzipierten Strahler 'Modul Q 36 TT' sowie 'Modul L 196' und 'Modul L 196 Sequence 2' Pendelleuchten. Sie setzen in der Ausstellung besondere Akzente. Formal auf die Pendelleuchte abgestimmte runde Akustikelemente aus der Serie 'Rossoaccoustic Pad R' in den Durchmessern 600 und 900 mm runden die Gestaltung des Verkaufsraums ab. Diese akustisch wirksamen Pads tragen maßgeblich zum Wohlbefinden und einer angenehmen Verkaufsatmosphäre bei. Gerade in Räumen, in denen viele Menschen Gespräche führen und sich beraten lassen, sind Eigenschaften wie reduzierte Nachhallzeiten und Schallabsorption von großer Bedeutung.