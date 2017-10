Dial: BIM – Digitale Transformation am Bau

13.10.2017

Am 20. November lädt Dial zur Vortragsveranstaltung "BIM – Digitale Transformation am Bau" ein. Building Information Modelling (BIM), also Gebäudedatenmodellierung, ist derzeit eines der beherrschenden Themen in der Bauplanung.

Dabei wird BIM häufig als ein Tool dargestellt, das die Baubranche revolutioniert, ohne auf die genauen Hintergründe dieser Annahme einzugehen. Gemäß dem Motto: BIM kommt – weil BIM kommt! Dabei kommen allerdings einige Fragen auf: Was ist BIM genau?

Wird BIM derzeit überhaupt richtig genutzt?

Kann es wirklich zu einer digitalen Transformation im Bau beitragen?