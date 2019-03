Deutsche Lichtmiete testet Gewächshausbeleuchtung

7.03.2019

Wie kann Wachstumsbeleuchtung den Ertrag in Gewächshäusern signifikant steigern und dabei die Kosten reduzieren? Die Deutsche Lichtmiete testet dazu derzeit in Kooperation mit dem LED-Weltmarktführer Nichia ein innovatives, speziell auf die Anforderungen pflanzlicher Organismen ausgelegtes LED-Pflanzenlicht mit weißen Vollspektrum-LEDs. Seit Oktober 2018 ist das neuartige Leuchtsystem erstmals im realen Feldversuch in einem Pilot-Gartenbaubetrieb in Papenburg im Einsatz.

In einem Feldversuch wird genau das im Gewächshaus-Gartenbau getestet. Auf einer Anbaufläche mit zirka 4 Hektar Gewächshäusern und ganzjähriger Bewirtschaftung wird in einem rollierenden System täglich gesät und geerntet. Im Testgebiet wachsen Bohnenkraut, Sauerampfer, Melisse, Dill, Thymian, Kerbel, Majoran und weitere Kräuterpflanzen.

Bislang eingesetzte sogenannte Horticulture-LEDs sind auf die Spektralbereiche rot, blau und grün beschränkt. Anders die neue weiße LED: Der japanische LED-Hersteller Nichia bietet mit seinem Konzept der phosphor-konvertierten LED – in Form einer weißen Vollspektrum-LED – einen neuartigen Ansatz, der eine beinahe exakte Nachbildung des natürlichen Sonnenlichts (Farbwiedergabeindex nahezu 100 %) ermöglicht. In Tests konnte die positive Wirkung einer weißen phosphor-konvertierten LED hierbei nicht nur für Pflanzen nachweisen: Die Studien zeigen einen positiven Effekt auch für die Licht- und Arbeitsumgebung der Menschen, die ein solches Umfeld als angenehmer empfinden und auch produktiver arbeiten.

Vergleichsrechnung HPS- und LED-Beleuchtung

Basis:

durchschnittliche deutsche Gewächshausfläche von 750 m²,

ca. 60 Leuchtmittel,

Beleuchtungsdauer von 10 Stunden/Tag,

Betriebszeitraum von 10 Jahren

Technologie HPS LED nötige Leistung [W] 600 395 Leuchte Lebensdauer [h] ca. 15.000 bis zu 150.000 Stromkosten 10 Jahre [€] 259.200 142.200

Beim Thema Pflanzenwachstum geht es aber nicht nur um Beschleunigung, sondern um den Ort, das heißt die Anbaufläche an sich. Seit 2008 leben weltweit mehr Menschen in Städten als auf dem Land – Tendenz steigend. Die Verstädterung ist dabei nicht nur ein Thema der boomenden Schwellenländer und Megacities. Allein in Deutschland leben derzeit etwa 77 % der Menschen in Städten, bis 2050 voraussichtlich rund 84 %. Anbauflächen von Gemüse unter Glas oder anderen begehbaren Schutzabdeckungen haben sich laut Statista hierzulande in den letzten fünf Jahren stark ausgedehnt (Gesamtfläche 1.271 Hektar im Jahr 2017).

Doch Anbaufläche wird rar und Ziel muss es sein, Lebensmittel nicht über weite Strecken in die Stadt zu transportieren. Gefragt sind Anbaulösungen, die mit wenig Fläche in urbanen Umgebungen realisiert werden können – Stichwort "vertikaler Pflanzenanbei". In sogenannten "Farmscrapers" werden auf Etagen und engstem Raum verschiedene Nahrungspflanzen in geschlossenen Kreislaufsystemen angebaut – automatisiert gesteuert und beleuchtet mit einem speziellen LED-Pflanzenlicht für maximalen Ertrag und Kosteneffizienz. Laut Experten sind dabei bis zu dreimal schnellere Ernten zu erzielen als mit konventionellen Anbaumethoden. Zudem können neben Fläche und Wasser auch Dünger und Pflanzenschutzmittel eingespart werden – und durch die urbane Produktion entfallen Transportkosten und umweltschädliche Emissionen.

"Gewächshausbeleuchtung hat großes Potenzial und zählt derzeit zu den am schnellsten wachsenden Anwendungen im Beleuchtungssektor", sagt Markus Frank, Vertriebsleiter der Deutschen Lichtmiete. "Besonders für flächenintensive Betriebe ist dabei das Mietmodell der Deutschen Lichtmiete interessant, bietet es doch die Möglichkeit, ohne eigene Investitionen die Vorteile der LED-Technologie zu nutzen und von besserem Licht bei geringerem Energieverbrauch und reduzierten CO2-Emissionen zu profitieren."