Deutsche Lichtmiete kooperiert mit Bega

21.02.2019

Die Deutsche Lichtmiete ist weiter auf Expansionskurs. Anfang 2019 hat der niedersächsische LED-Leuchtenhersteller und Industriedienstleister eine Kooperation mit dem renommierten Leuchtenspezialisten Bega aus Menden vereinbart. Zusätzlich zum eigenen Sortiment bietet die Deutsche Lichtmiete ab sofort ausgewählte Leuchten von Bega an.

Heinrich Johannes Gantenbrink, geschäftsführender Gesellschafter der Bega KG, ergänzt:

"Unsere Unternehmen verbindet eine gemeinsame Philosophie basierend auf Nachhaltigkeit, Innovation und Qualität Made in Germany. Über die Kooperation erhält Bega einen weiteren etablierten und direkten Marktzugang zu Industriekunden und kann sich so neue Marktsegmente erschließen."

Das Konzept geht auf:

"Erste Projekte im Rahmen der neuen Kooperation sind bereits in der Umsetzung", wie Markus Frank, Vertriebsleiter Deutsche Lichtmiete, bestätigt.