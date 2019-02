Designstudio Nendo "AW-Designer des Jahres 2019"

12.02.2019

Oki Sato, Leiter des renommierten japanischen Designstudios Nendo, wurde vom Magazin AW Architektur & Wohnen als "AW-Designer des Jahres 2019" für sein kommerzielles, funktionales, experimentelles und poetisches Design ausgezeichnet. Für Louis Poulsen hat Nendo die beliebte NJP-Serie entworfen.

Erfolgreiche Designs vereinen oftmals einen hohen Wiedererkennungswert mit dem Reiz des Neuen. Diesem Gedanken folgte der Nendo-Gründer Oki Sato bei dem Entwurf der ersten NJP-Leuchte im Jahr 2015.

"Bei dieser Zusammenarbeit war es für Oki Sato und unser Team sehr wichtig ein schlichtes, praktisches Design zu entwickeln und eine Story, in der alles einen Sinn ergibt und stimmig ist", erklärt Rasmus Markholt, Designchef bei Louis Poulsen. "Die Leuchte erfüllt einen ästhetischen und gleichzeitig funktionalen Zweck an modernen Arbeitsplätzen wie auch in privaten Wohnräumen."