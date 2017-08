Designplan Leuchten baut das Bahn-Vertriebsteam aus

17.08.2017

Designplan Leuchten hat die Verstärkung des Bahn-Teams bekannt gegeben: Ernestas Brönnecke wird als Key-Account-Manager für Designplan Leuchten den Vertriebsschwerpunkt Bahn & Beförderung übernehmen. Mit der neuen Position bündelt Designplan in diesem Bereich Ressourcen und Branchenkompetenzen.

In diesem Bereich soll Herr Brönnecke das Wachstum von Designplan in den deutschsprachigen Märkten weiter fördern und damit eine individuellere Betreuung von Kunden wie beispielsweise DB, SBB, ÖBB und/oder regionalen Schienenverkehrsgesellschaften sowie die Erschließung neuer Vertriebswege ermöglichen.

Bereits seit Anfang Juli 2017 hat Ernestas Brönnecke die Leitung der Vertriebsaktivitäten im Sektor Bahn & Beförderung für das in Berlin ansässige Unternehmen Designplan Leuchten übernommen.

Daniel Wecker, General- Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Designplan Lighting Ltd.: "Herr Brönnecke bringt die besten Voraussetzungen für diese Aufgabe mit und wird den Sektor Bahn und Beförderung zukünftig noch effektiver mit Designplan-Lösungen versorgen. Im engen Kontakt mit Kunden, dem Flächenvertrieb sowie dem Kundenservice wird so die Entwicklung und Umsetzung von Projekten optimiert. Wir sind überzeugt, dass Herr Brönnecke die Weichen im Segment Schienenverkehr in Richtung weiteres Wachstum stellen wird und freuen uns auf eine vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit."

Designplan ist Spezialist für langlebige und extrem widerstandsfähige sowie manipulationssichere Beleuchtung im Innen- wie im Außenraum und verfügt über eine Jahrzehnte andauernde und umfangreiche Erfahrung im Umgang mit Beleuchtung für verschiedenste Bereiche des Transportsektors. Dazu gehören zum Beispiel Lichtlösungen für Bahnsteige und gleisnahe Bereiche, Haltestellen sowie Über- und Unterführungen, Brücken und Tunnel.