Designfunktion und Arch+ entwickeln Raumvisionen für das Büro von morgen

13.05.2019

Das Planungs- und Einrichtungsunternehmen Designfunktion, hat Arch+ bei der Entwicklung und Umsetzung eines Bürokonzepts für neue Redaktionsräume begleitet. Dabei flossen evaluierte Faktoren für die erfolgreiche Gestaltung von Büro- und Arbeitswelten ein. Grundlage war eine Studie von 2018 mit dem Titel "Wirksame Büro- und Arbeitswelten", die vom Fraunhofer IAO, Designfunktion und weiteren Partnern durchgeführt wurde.

Arch+ ist eine deutsche Zeitschrift für Architektur, Urbanismus und Gestaltung, die quartalsweise erscheint. Die beiden ehemaligen Verlagsstandorte von Arch+ in Aachen und Berlin wurden im November 2018 mit der Eröffnung des Neubaus Frizz23 in Berlin-Kreuzberg zusammengeführt. Für die Konzeption und Inneneinrichtung des 250 m² großen Arch+-Büros war Designfunktion Berlin der verantwortliche Partner.

Für die Studie "Wirksame Büro- und Arbeitswelten" wurden über 1.000 Experten aus Unternehmen sowie der Architektur- und Immobilienbranche befragt, die sich in ihrer Organisation mit dem Thema "Neue Arbeitswelten" befassen. Die Studie untersuchte aktuelle Formen von Bürogestaltung, Zusammenarbeit, Informationsund Kommunikationstechnologien sowie Arbeitgeberattraktivität. Als Erfolgsfaktor für eine wirksame Bürogestaltung konnte multifunktionale Raumnutzung evaluiert werden: eine überwiegend offene Raumstruktur ohne fest zugewiesene Arbeitsplätze, mit flexiblen Flächen- und Nutzungsmöglichkeiten sowie Rückzugsräumen. In einer solchen Umgebung, die hierarchische Strukturen zunehmend auflöst, wird laut Studie die Zusammenarbeit stärker gelebt. Außerdem liegt ein höheres Ausmaß an Selbstbestimmung vor und die Arbeitgeberattraktivität wird signifikant positiver bewertet.

In unterschiedlichen Diskursformaten untersucht Arch+ den kulturellen wie gesellschaftlichen Kontext zeitgenössischer Raumproduktion.

"Das Bürokonzept haben wir folglich mit dem Anspruch verbunden, ein Paradebeispiel für eine neue Form der Raumkonfiguration und Funktionsdurchmischung zu schaffen", so Anh-Linh Ngo, Chefredakteur bei Arch+. "Beim Schritt hin zu einem offenen Bürokonzept konnten wir uns auf die Kompetenz von Designfunktion und weiteren Kooperationspartnern verlassen. Die wissenschaftliche Fundierung durch die Studie von Designfunktion und dem Fraunhofer IAO zum 'Multi-Space' hat uns dabei geholfen, die Art, wie wir arbeiten, und die Räume, die dies unterstützen, zu verstehen."

In dem quadratischen Grundriss des Arch+-Büros, das von dem Architekt Arno Löbbecke und Arch+-Herausgeber und Chefredakteur Anh-Linh Ngo entworfen wurde, sind wiederum neun quadratische Räume eingeschrieben. Inspiration für diese Konzeption lieferte der große Renaissancearchitekt Andrea Palladio. Der flurlose Grundriss bietet die Möglichkeit, die Räume jeweils unterschiedlich zusammenzuschalten und alternative Situationen und Atmosphären für den Redaktionsalltag zu schaffen. Außerdem konnte dadurch Verkehrsfläche eingespart werden.