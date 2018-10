Anzeige

Designauszeichnungen für die Sattler-Leuchten Palito und Favo

30.10.2018

Doppelter Erfolg für Sattler beim Designpreis Focus Open 2018: Die Pendelleuchte Palito erhält die Auszeichnung "Gold", das modulare Lichtsystem Favo wird mit einer speziellen Belobigung ("Special Mention") bedacht.

Es ist ein Spiel mit der Wahrnehmung: Die Pendelleuchte Palito setzt scheinbar die Gesetze der Gravitation außer Kraft. Asymmetrisch aufgehängt schwebt die stabförmige Leuchte waagerecht im Raum. Die schlanke Form verleiht Palito ein besonders elegantes Erscheinungsbild, auch wenn mehrere Leuchten kombiniert werden und spielerisch wie in einem Mobile interagieren.

Die Jury des renommierten Designpreises Focus Open war von Konzept und Design der Palito so überzeugt, dass sie die höchste Auszeichnung "Gold" vergab. "Die Leuchte überrascht nicht nur durch ihre filigrane Erscheinung, sondern vor allem durch ihren permanenten, wählbaren Balanceakt, begründet in der Asymmetrie der Aufhängung. Auf diese Weise können mehrere Leuchten spielerisch interagieren – wie bei einem Mobile", heißt es im Juryurteil.

Neben dem schlanken Leuchtenkörper verfügt Palito über weitere interessante Details. Mittels einer Rändelschraube, die ästhetisch an die Bedienköpfe von HiFi-Komponenten der 70er Jahre erinnert, wird die Leuchte über ein integriertes, fein justierbares Gegengewicht in die gewünschte Position gebracht – absolut waagerecht oder bewusst in einen schrägen Winkel gestellt. Neueste LED-Technik in Kombination mit speziell abgestimmten Linsen ermöglicht hohe Lichtwerte und eine blendfreie Abstrahlung. Gedimmt wird Palito berührungsfrei per Sensor über eine dezente Gestensteuerung. Die Leuchte wird mit einer gebürsteten Oberfläche in verschiedenen Farben sowie in einer polierten Variante angeboten.