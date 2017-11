Design-Auszeichnungen für Busch-Jaeger

14.11.2017

Im Rahmen des German Design Awards wurden zwei Produkte von Busch-Jaeger in der Kategorie "Building and Elements" ausgezeichnet: Die Touchdisplays 'Busch Smart Touch' und 'Busch Welcome Innenstation Video'. Die Preisverleihung findet am 9. Februar 2018 im Rahmen der Frankfurter Ambiente statt.

00 Busch Smart Touch Busch Welcome Innenstation Video

"Ein erneuter Designpreis – das freut uns sehr. Insbesondere eine Auszeichnung mit dem German Design Award hat einen sehr hohen Stellenwert. Denn dieser unterstreicht einerseits unsere innovative Technik und intuitive Handhabung, anderseits auch den außergewöhnlichen Gestaltungsaspekt, auf den wir bei unseren Produkten großen Wert legen", erklärt Adalbert M. Neumann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Busch-Jaeger Elektro GmbH. Die Jury des German Design Award 2018 setzt sich aus Experten aus Wirtschaft, Lehre und Wissenschaft sowie der Gestaltungsindustrie zusammen. "In Sachen Trends sehe ich vor allem eins hier: Es wird immer digitaler, in vielen Bereichen Technik für den Menschen gut nutzbar zu machen, ist ein großes Thema im aktuellen Design", sagt Jurymitglied Dina Gallo, Leitung Designmanagement bei Trumpf.