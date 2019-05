Der Deutsche Lichtdesign-Preis 2019: Die Sieger stehen fest

Am 16. Mai war es soweit: Endlich durften Branche und Wettbewerbsteilnehmer zur Gala in der Historischen Stadthalle Wuppertal erfahren, wer die Gewinner beim diesjährigen Deutschen Lichtdesign-Preis sind. Da in diesem Jahr auffällig viele Kirchen oder kirchliche Einrichtungen nominiert waren, leitete Dompropst Gerd Bachner aus Köln in den Abend ein.

00 Die Preisträger des Deutschen Lichtdesign-Preises 2019 in den verschiedenen Kategorien. Foto: Bettina Theisinger Für die einführenden Worte konnte der Kölner Dompropst Gerd Bachner gewonnen werden. Foto: Bettina Theisinger Johannes Dinnebier erhielt den Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Er ist einer der Pioniere des Lichtdesigns in Deutschland. Foto: Bettina Theisinger Die Gala zur Preisverleihung fand in der festlich geschmückten Historischen Stadthalle in Wuppertal statt. Foto: Bettina Theisinger

Ausgezeichnet wurden elf Projekte in verschiedenen Kategorien. Johannes Dinnebier, einer der wesentlichen Pioniere der Lichtplanung in Deutschland, dessen Unternehmen heute in zweiter Generation fortgeführt wird, erhielt den Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Und Lichtdesigner des Jahres wurde schließlich ein kleines, feines Büro aus Köln. Corinna Arens und Dorette Faulhaber konnten die unabhängige sechsköpfige Jury von der Preiswürdigkeit ihrer Schaffenskraft überzeugen. Auch ein Nachwuchspreis wurde in diesem Jahr wieder vergeben. Er ging an Sarah Textor Lichtdesign aus Buchholz. Das junge Büro überzeugte mit dem Beleuchtungskonzept der Pallottiner- und Pfarrkirche Sankt Marien in Limburg. Den Sonderpreis der Jury erhielt das österreichische Büro Podpod Design für die Beleuchtung des Wiener Stephansdom. Einen weiteren Jurypreis gab es für das Tageslichtkonzept der Grundschule Klenze durch Peter Andres Beratende Ingenieure aus Hamburg.