Der Deutsche Lichtdesign-Preis 2019: die Nominierungen nahen

25.02.2019

Der Deutsche Lichtdesign-Preis geht jetzt in die heiße Phase. Zur Zeit ist die Jury noch unterwegs und schaut sich Projekte vor Ort an, Mitte März findet dann die zweite Jurysitzung in Frankfurt statt, bei der die Nominierungen festgelegt werden. Diese werden noch im März veröffentlicht, bevor die Preisträger dann zur festlichen Gala in Wuppertal verkündet werden.

00 In diesem Jahr wurden knapp 140 Projekte eingereicht, die die Jury nun bis Mitte März bewertet. In einer zweiten Jurysitzung werden die Nominierungen und Gewinner festlegt. Foto: Christoph Meinschäfer Die aktuelle Jury setzt sich zusammen aus (von links) Markus Helle, Johannes Roloff und Martina Weiss als Vertreter des Büros Licht Kunst Licht, Prof. Dr.-Ing. Paul Schmits, Prof. Dr.-Ing. Thomas Römhild und Dr. Jürgen Waldorf. Die Licht Kunst Licht AG gewann 2018 den Preis "Lichtdesigner des Jahres" und nimmt als Gastjuror am Wettbewerb teil. Foto: Christoph Meinschäfer Veranstaltungsort für die Gala am 16. Mai 2019 ist die Historische Stadthalle in Wuppertal. Foto: Lars Langemeier

Für die Gala sollten bereits rechtzeitig Tische und Plätze reserviert werden. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr die Historische Stadthalle in Wuppertal, die einen würdigen Rahmen bildet und verkehrsgünstig im Herzen der Republik gelegen ist. In diesem Jahr wird es dank des Einsatzes des Büros Licht Kunst Licht (in diesem Jahr Gastjuror) und eines zusätzlichen Sponsors (LED Linear) auch eine After-Show-Party direkt am Veranstaltungsort geben.